Strategische samenwerking in Nederland tussen Happy Socks en Fancy Farmers Enterprises

Happy Socks is verheugd de strategische samenwerking met het gerenommeerde mode-agentschap Fancy Farmers Enterprises uit Nederland aan te kondigen met ingang van juli 2024.

De Nederlandse markt is een key-market voor Happy Socks. Het doel van de samenwerking is het kleurrijke merk in de Nederlandse markt via de juiste kanalen bij de Nederlandse klanten te brengen. Happy Socks kijkt uit naar de samenwerking met Fancy Farmers en de vele gezamenlijke projecten en successen.

Happy Socks

Happy Socks is het bekende kleurrijke sokkenmerk. In 2008 hadden Mikael Söderlindh en Viktor Tell een visie: geluk en kleur brengen naar alle uithoeken van de wereld, door sokken te transformeren tot in een onderscheidend designstuk dat kwaliteit, vakmanschap en creativiteit combineert. Kortom, Happy Socks. Alle Happy Socks worden ontworpen in het atelier in Stockholm en verkocht in meer dan 95 landen via Concept Stores, en geselecteerde retailers.

Fancy Farmers Enterprises

Fancy Farmers is het mode-agentschap met hart en visie. Onder leiding van Roderique de Klein en Boris Janssen staat Fancy Farmers voor unieke, veelal duurzame, sterke modemerken en langdurige samenwerkingen met retailers. Gevestigd op de inspirerende NDSM-werf in Amsterdam-Noord vertegenwoordigen zij een diversiteit aan merken die zich onderscheiden door originaliteit en duurzaamheid.