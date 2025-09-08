Strellson en Prohibited presenteren capsule collectie ‘The Swiss Yuppie’ voor winter 2025

Het Zwitserse herenmodemerk Strellson heeft de krachten gebundeld met het in Berlijn gevestigde streetwearlabel Prohibited om een exclusieve capsule collectie te lanceren voor het winterseizoen 2025: ‘The Swiss Yuppie’.

Deze gelimiteerde collectie verenigt Strellsons moderne tailoring met Prohibited’s gedurfde streetstyle, een krachtige fusie van gestructureerde verfijning en urban cool. De kern van de collectie bestaat uit opvallende winterjassen, gestructureerde overhemden, premium breiwerk, hoodies en zorgvuldig geselecteerde accessoires, ontworpen voor een nieuwe generatie moderne mannen die waarde hechten aan stijl, individualiteit en veelzijdigheid.

Strellson x Prohibited. Credits: Strellson

Strellson x Prohibited. Credits: Strellson

‘The Swiss Yuppie’ is een eerbetoon aan een levensstijl waarin precisie en een vleugje rebellie samenkomen, geïnspireerd door de verfijnde stijl van Zwitsers design, opnieuw geïnterpreteerd door de creatieve blik van de Berlijnse streetwearscene.

De capsulecollectie wordt in de herfst van 2025 gelanceerd in beperkte oplage en is verkrijgbaar in geselecteerde Strellson-winkels en online.