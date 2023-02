Strellson Fall/Winter 2023 - Urban Mountaineering

Welkom bij Strellon’s Herfst/Winter 2023 collectie, die stedelijke en bergsport elementen op een natuurlijke manier combineert. De combinatie van formele-, casual- en sportkleding zorgen voor doelgerichte onderbrekingen in de collectie. Zwitserland combineert stedelijkheid, bergen en natuur, zodat met het collectie thema Urban Mountaineering Strellson bewust het erfgoed onderstreept.

Beeld: Strellson, collectie FW23, eigendom van het merk.

De silhouetten van de herfst/winter looks worden gekenmerkt door laagjes en ontspannen snitten die voor nieuwe volumes in vormen en pasvormen zorgen. Nieuwe lengtes en lage schouders zijn een centraal thema om een moderne, ontspannen look te creëren. Volume komt ook voor in de revers van jasjes, en in jassen en colberts. College en streetwear elementen creëren gerichte onderbrekingen in de look. Qua materialen ligt de nadruk ook op volumes met zachte afwerkingen. Contrasterende elementen komen samen door enerzijds technische elementen die we kennen uit de sportkleding sector en anderzijds de leder, lamsvel, nappa, loden, velours, fluweel, corduroy en fustagno materialen. Ook de combinaties met viscose zullen deze winter terugkomen.

De ontwerpen komen tot leven door de oppervlakken en texturen, die perfect worden geaccentueerd op effen stoffen. Er worden ook patronen gebruikt: ruitjespatronen en ribbels creëren speciale effecten. Koele ijs- en gletsjertinten, kit en aquagroen staan centraal in het eerste deel van de collectie. Deel twee van de collectie is geïnspireerd op de kleuren van de natuur, evenals rotsen en stenen, en dient als een opzettelijke onderbreking van het eerste deel. Het laatste collectie thema is ook geïnspireerd op de natuur. Warme houttinten overheersen en een sterke kleur rood, de kleur van Zwitserland, dient als accentkleur.

Een bijzonder hoogtepunt is het S.C. Anniversary Fieldjacket, dit is een eerbetoon aan de geschiedenis van het merk en de Zwitserse roots. De eerste S.C. jas werd gelanceerd in 2003 en viert zijn 20ste verjaardag in de herfst van 2023. De volledig opnieuw ontworpen jas maakt indruk met technische kenmerken, modern design en functionele details.

Dat is Urban Mountaineering. De winter kan komen.

