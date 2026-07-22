Strellson introduceert nieuwe tassencollectie voor lente/zomer 2027, geïnspireerd op roadtrips door Californië

Het Zwitserse modemerk Strellson introduceert een nieuwe tassencollectie voor lente/zomer 2027, genaamd 'California Dreaming'. De collectie is geïnspireerd op het gemak van een roadtrip door Californië en maakt gebruik van materialen als gecoat polyester, ripstop en TPU-gecoat zeildoek.

De tassencollectie bestaat uit drie lijnen. De eerste, Stack Rocks, omvat een waterdichte rugzak, weekender en schoudertas in de kleur 'Cement' met contrasterende details. De tweede lijn is Sea Stack, een technische evolutie van Stack Rocks. Deze is gemaakt van zeildoek met hetzelfde silhouet in een donkerblauwe kleurstelling. De derde lijn, Blackpool, richt zich op zachtere, hightech materialen en bestaat uit een rugzak en schoudertas in lichtgrijs.

Beeld: Strellson

Naast de tassen introduceert Strellson voor hetzelfde seizoen een speciale schoenencollectie, verbonden aan hetzelfde 'California Dreaming'-thema. Volgens het merk is dit de eerste keer dat schoenen een eigen, permanent NOS-programma (Never Out of Stock) hebben, in plaats van alleen seizoensgebonden releases. De schoenencollectie maakt gebruik van materialen als kalfsleer en hand-afgewerkte oppervlakken.