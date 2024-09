STRELLSON lanceert de nieuwe spring/summer 2025 collectie

STRELLSON verwelkomt de lente en zomer van 2025 met de nieuwe collectie, geïnspireerd door de Italiaanse levensstijl en het motto "Zomer in Milaan". De collectie neemt ons mee op een stijlvolle roadtrip van het bruisende Milaan naar de Adriatische kust, waar een ontspannen levensstijl centraal staat.

Stijlvolle stadse looks

Deze collectie combineert klassieke elementen van formele kleding met de functionaliteit van sportieve kleding, en voegt daar een vleugje Italiaanse passie aan toe. Het resultaat is een moderne, stedelijke look die zowel stijlvol als comfortabel is.

Credits: STRELLSON

Effortless style en comfort

De nieuwe collectie van STRELLSON straalt een effortless, authentieke stijl uit, die in elk kledingstuk en materiaal terug te vinden is. Stoffen, kleuren en silhouetten zijn geïnspireerd door de Zwitserse roots van het merk en ademen een ontspannen, moderne levensstijl. Door de mix van formele en sportieve elementen biedt de collectie veelzijdige combinaties die perfect passen bij een actieve lifestyle.

Met materialen zoals linnen, linnen-viscose blends, haakwerk, jersey, badstof, piqué en superstretch, biedt de collectie niet alleen een stijlvolle uitstraling, maar ook een hoog draagcomfort. Elk item voelt zo goed als het eruitziet.

Credits: STRELLSON

Zachte pastels en gedurfde accenten

Het kleurenpalet van de STRELLSON Spring/Summer 2025 collectie bestaat uit zachte pasteltinten en monochrome looks, met kleuren als lichtblauw, petrol, pistache en olijfgroen. Zalmrood vormt een opvallend accent in combinatie met lichtgrijs, wit of zwart. Beige wordt gezien als dé modekleur van 2025.

De collectie kenmerkt zich door ontspannen silhouetten, aangevuld met comfortabele loafers en casual sandalen. Onze speciale highlights zijn de korte mouwen shirts met gedurfde all-over prints en eigentijdse krijtstreeplooks. Bermuda's vormen een veelzijdige toevoeging en kunnen moeiteloos gecombineerd worden met een jas, jacket of blazer.

Credits: Strellson