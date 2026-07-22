Strellson lanceert eerste permanente schoenenprogramma voor lente/zomer 2027

Het Zwitserse modemerk Strellson introduceert een schoenencollectie voor lente/zomer 2027, onder de naam ‘California Dreaming’. Voor het eerst is een deel van het assortiment verkrijgbaar via een speciaal never-out-of-stock (NOS) programma. Dit houdt in dat geselecteerde stijlen seizoensoverstijgend beschikbaar zijn, in plaats van voor slechts één seizoen.

Twee stijlen vallen onder het NOS-programma. Lago is een witte leren sneaker van kalfsleer met een tweekleurige rubberen zool en een uitneembaar voetbed van kalfsleer. Tessin is een hand-afgewerkte, tweekleurige oxford-schoen van kalfsleer met een mezzo-gomma zool, verkrijgbaar in cognac, donkerbruin en zwart.

Het seizoensgebonden deel van de collectie omvat nog drie andere stijlen. Bologna is een tweekleurige, hand-afgewerkte schoen van kalfsleer met een mezzo-gomma zool, uitsluitend verkrijgbaar in zwart. Milan wordt in Europa gemaakt van volnerf rundleer of Italiaans kalfs-suède, met een uitneembaar voetbed en een rubberen zool. Voor dit seizoen is de schoen verkrijgbaar in off-white en taupe. Genova combineert een bovenwerk van Italiaans kalfs-suède met een voering van kalfsleer, een uitneembaar voetbed en een rubberen zool, en is verkrijgbaar in taupe.