Strellson presenteert de FW25 ‘Night Trails’ collectie

Van stadslicht tot bergstilte, een garderobe voor elke winterreis. De FW25-collectie van Strellson, Night Trails, is een ode aan contrasten. Van het ritme van de stad tot de rust van met sneeuw bedekte bergpaden: deze collectie is ontworpen voor de moderne man die moeiteloos schakelt tussen beide werelden. Met een sterke focus op kleur, silhouet en materiaal ontstaat een garderobe die zowel stijlvol als functioneel is en die de winter met karakter en comfort omarmt.

Een seizoen in kleur met drie thema’s & drie sferen

De collectie is opgebouwd rond drie krachtige kleurenthema’s, elk met een eigen verhaal:

Warmte in de kou: Zachte, aardse tinten zoals beige, camel, karamel, diepgrijs en koffiebruin brengen warmte in grauwe winterdagen. Ze vormen een subtiele, elegante basis voor gelaagde looks met karakter.

Stadsraffinement: Diepe kleuren als bordeauxrood, olijfgroen en zwart geven een krachtig en verfijnd beeld. Ideaal voor een winterse city look die stoer én stijlvol is.

Alpine sereniteit: Een koel, verfrissend palet van off-white en alpenblauw roept beelden op van heldere luchten en besneeuwde landschappen. Perfect voor een ontspannen, natuurlijke uitstraling.

Materialen die meebewegen van stad tot berg & silhouetten met statement

De materialen van de FW25-collectie zijn zorgvuldig gekozen voor hun functionaliteit én luxe uitstraling. Zachte brushed jersey, fleece en warme flanellen stoffen zorgen voor comfort tijdens frisse dagen. Voor avontuurlijke uitstapjes zijn er lichtgewicht maar robuuste materialen zoals nylon, polyamide en technische blends die bewegingsvrijheid én bescherming bieden. Klassieke wollen stoffen geven de meer formele stukken een tijdloze elegantie.

Brede en ontspannen silhouetten domineren deze winter. Denk aan oversized jassen, gewatteerde outerwear en royale knitwear die zowel bescherming als stijl bieden. Tegelijkertijd zorgen regular fits voor draagcomfort en een nonchalant verfijnde uitstraling, ideaal voor het stadsleven én het winterlandschap.

Strellson Night Trails FW25, stijl voor onderweg

Of je nu de stad doorkruist of een weekend de bergen in trekt, Night Trails biedt een veelzijdige garderobe voor elke bestemming. Met een krachtige mix van kleur, textuur en functionaliteit is deze collectie ontworpen voor mannen die niet kiezen tussen stijl en prestatie, maar beide verwachten.