Strellson: Traveler not a Tourist – Hoogzomer 2026
Strellson neemt zijn reizigers dit seizoen mee naar Ibiza, het eiland van turquoise water, zonovergoten kusten en boho-charme.
De hoogzomercollectie is geïnspireerd op het eiland zelf. De op Ibiza geïnspireerde vakantielooks zijn ontworpen voor elke gelegenheid – van elegante pakken en casual tailoring tot denimtinten, lichte breisels en jersey-sets. Het kleurenpalet weerspiegelt de ontspannen sfeer van het eiland: aquagroen als verwijzing naar de zee, aardse bruintinten en contrasterend crèmewit als helder canvas.
Lichte, ademende materialen zoals linnen, viscose, lyocell en geverfd katoen vormen de basis voor nonchalante silhouetten: overhemden met korte mouwen, bermuda’s, wijdvallende fits en stijlvolle shorts. Kenmerkende details als strepen, haakstructuren en subtiele zomerruiten maken de looks compleet. De collectie is een uitnodiging om de relaxte levensstijl van Ibiza te omarmen – waar stijl en ontspanning elkaar ontmoeten.
