 
  • Home
  • Press
  • Mode
  • Strellson: Traveler not a Tourist – Hoogzomer 2026

Strellson: Traveler not a Tourist – Hoogzomer 2026

Mode
Beeld: Strellson
PRESS RELEASE
Door Press Club

bezig met laden...

Automatische vertaling

Scroll down to read more

Strellson neemt zijn reizigers dit seizoen mee naar Ibiza, het eiland van turquoise water, zonovergoten kusten en boho-charme.

Beeld: Strellson

De hoogzomercollectie is geïnspireerd op het eiland zelf. De op Ibiza geïnspireerde vakantielooks zijn ontworpen voor elke gelegenheid – van elegante pakken en casual tailoring tot denimtinten, lichte breisels en jersey-sets. Het kleurenpalet weerspiegelt de ontspannen sfeer van het eiland: aquagroen als verwijzing naar de zee, aardse bruintinten en contrasterend crèmewit als helder canvas.

Beeld: Strellson

Lichte, ademende materialen zoals linnen, viscose, lyocell en geverfd katoen vormen de basis voor nonchalante silhouetten: overhemden met korte mouwen, bermuda’s, wijdvallende fits en stijlvolle shorts. Kenmerkende details als strepen, haakstructuren en subtiele zomerruiten maken de looks compleet. De collectie is een uitnodiging om de relaxte levensstijl van Ibiza te omarmen – waar stijl en ontspanning elkaar ontmoeten.

Beeld: Strellson

Dit artikel is in het Nederlands vertaald met behulp van een AI-tool.

FashionUnited gebruikt AI taaltools om het vertalen van (nieuws)artikelen te versnellen en de vertalingen te proeflezen om het eindresultaat te verbeteren. Dit bespaart onze menselijke journalisten tijd die ze kunnen besteden aan onderzoek en het schrijven van eigen artikelen. Artikelen die met behulp van AI zijn vertaald, worden gecontroleerd en geredigeerd door een menselijke bureauredacteur voordat ze online gaan. Als je vragen of opmerkingen hebt over dit proces, stuur dan een e-mail naar info@fashionunited.com.

Holy Fashion Group
SS26
Strellson