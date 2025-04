Stretch Yourself #4: Gen Z ontwerpt de denim van de toekomst

Hoe ver kan stretchdenim gaan? Dat is de vraag die centraal staat in de vierde editie van Stretch Yourself: de jaarlijkse ontwerpuitdaging van House of Denim en Jean School Amsterdam, mogelijk gemaakt door baanbrekende innovaties van The LYCRA Company en een selectie van de meest vooruitstrevende denimweverijen wereldwijd.

Stretch Yourself is een unieke samenwerking tussen een onderwijsinstelling (House of Denim/Jean School Amsterdam), een toonaangevende en innovatieve ingrediëntenleverancier (The LYCRA Company) en diverse B2B-fabrikanten (deelnemende denimweverijen). Het biedt ontwerpers en trendwatchers inspiratie met betrekking tot de toekomstige stoffen en designtrends en het voorziet studenten van praktische informatie van enkele van de besten in de industrie.

De cohort van dit jaar, bestaande uit 20 internationale Jean School-studenten, werd uitgenodigd om te experimenteren met een samengestelde selectie van hoogwaardige en zeer innovatieve, duurzame stoffen, ontwikkeld door de deelnemende denimweverijen, met LYCRA® dualFX®, LYCRA® EcoMade en LYCRA® T400® EcoMade-technologieën, en COOLMAX®- en COOLMAX® EcoMade-stoffen.

Het resultaat: gedurfde, onverwachte silhouetten, ontworpen voor actieve levensstijlen en zomerkleding, met omkeerbare en afneembare looks, patchwork, laser- en ozonafwerking en enkele van de meest duurzame verf- en coatingtechnieken die momenteel beschikbaar zijn.

“We vinden het geweldig om te zien wat Gen Z-studenten doen, waar ze naartoe gaan, met high-stretch en functionele denimstoffen die onze vezels en fabricagetechnologieën bevatten”, zegt Helen Latham, Senior Strategic Accounts Manager bij The LYCRA Company. “Wat we altijd zoeken, is een fris perspectief en creativiteit, wat leidt tot innovatie, iets dat zo belangrijk is voor ons bedrijf en de industrie. Wat de studenten bedenken, is altijd een verfrissende verrassing!”

Een diepe duik in denim: van begin tot eind

Na een lezing van Helen Latham van The LYCRA Company en online presentaties van de deelnemende denimweverijen, kregen studenten van de eenjarige Jean School International-cursus, gevestigd in Denim City Amsterdam, volledige creatieve vrijheid: van concept en patroon maken tot naaien, behandelingen, styling en presentatie. Het project culmineert in een showcase op Kingpins Amsterdam, gevolgd door een tentoonstelling in Denim City.

Deelnemende stoffenfabrieken zijn onder meer Bossa Denim, Naveena Denim en US Denim Mills.

Behandelingen werden gerealiseerd in samenwerking met Jeanologia en Officina+39, met componenten geleverd door partners zoals Manifattura Italiana Cucirini (MIC), Copen United, APXpress en YKK.

Mariette Hoitink, algemeen directeur van House of Denim en medeoprichter van Jean School:

“Dit programma is een echte uitdaging, creatief en technisch. De titel Stretch Yourself zegt het al. Elk jaar is de uitkomst een verrassing, en deze editie bewijst eens te meer hoe ver jong talent kan gaan als het vrijheid, support en topstoffen krijgt.”

Mira Copini, hoofd van Jean School & Fashion ROC van Amsterdam, voegt hieraan toe:

“Samenwerking met leiders in de industrie is essentieel om de volgende generatie denimprofessionals vorm te geven. We zijn er trots op een praktische, toekomstgerichte opleiding aan te bieden die technische innovatie, creativiteit en duurzaamheid in evenwicht brengt.”

Een toekomstgerichte showcase van denimdiversiteit

De Stretch Yourself #4-tentoonstelling weerspiegelt de diversiteit van Gen Z-ontwerpers, hun drang om conventies uit te dagen en hun visie op een meer inclusieve, klimaatbewuste toekomst in denim.

Alle stoffen die in het project zijn gebruikt, zijn beschikbaar voor samplegebruik via de Fabric Wall van House of Denim in Denim City.

Over The LYCRA Company

The LYCRA Company innoveert en produceert vezel- en technologieoplossingen voor de kleding- en persoonlijke verzorgingsindustrie. De portfolio omvat LYCRA®, COOLMAX® en andere prestatiegerichte vezels die zijn ontworpen om te voldoen aan de behoefte van de consument aan comfort en duurzaamheid, ondersteund door een sterke toewijding aan duurzaamheid en technische uitmuntendheid.

Over Jean School

Jean School, opgericht door House of Denim en ROC van Amsterdam, is een wereldleider in denimeducatie. Met een driejarige opleiding en een eenjarige internationale cursus, voorziet het studenten van diepgaande expertise in ontwerp, ontwikkeling, innovatie en circulariteit, en bereidt hen voor op een carrière in de wereldwijde denimindustrie.

Over House of Denim

House of Denim is een onafhankelijke stichting gevestigd in Amsterdam, die werkt ‘Towards a Brighter Blue’ door samenwerking, onderwijs en innovatie in de denimindustrie te bevorderen. Initiatieven omvatten Denim City Amsterdam, São Paulo, Global Denim Awards, Denim Days en het Talent Incubator Program.