Studio Anneloes x Bonnie Studios: een match made in fashion heaven

Studio Anneloes heeft de handen ineengeslagen met Bonnie Studios, het jonge Amsterdamse sieradenlabel dat bekendstaat om haar unieke designs en het gebruik van mooie materialen. De twee hebben hun krachten gebundeld om een collectie sieraden te creëren die perfect past bij de zomerse Living on Vacation kledingcollectie van Studio Anneloes. De items zijn vanaf 10 mei 2023 exclusief verkrijgbaar in de webshop van Studio Anneloes en bij geselecteerde verkooppunten.

Na een creatieve en inspirerende brainstormsessie heeft Bonnie Studios-oprichtster Carlijn Flint in samenwerking met de stylingafdeling van Studio Anneloes drie kettingen en een armband ontworpen. De sieraden zijn gemaakt van jade, howliet en gecultiveerde parels en passen perfect bij de Living on Vacation collectie van Studio Anneloes. De items zijn afgewerkt met een roestvrijstalen 18k gold plated sluiting en de kenmerkende smiley-bedel van Bonnie Studios. Carlijn is enthousiast over de samenwerking: “Toen ik Anneloes tegenkwam op de modebeurs Revolver in Kopenhagen was het idee om samen te gaan werken snel beklonken. Onze persoonlijke passies en voorkeuren komen duidelijk naar voren in de collecties waarvoor we inspiratie hebben gehaald uit de bloemen op Ibiza, zoals de bougainville en lavendel.”

Beeld: Studio Anneloes x Bonnie Studios

“De sieraden van Bonnie Studios zijn niet alleen een feestje om te zien, maar ook de perfecte match met de kleding uit de kleurrijke Living on Vacation collectie,” aldus Anneloes van der Heijden, eigenaresse van Studio Anneloes. “Het was geweldig om met Bonnie Studios samen te werken aan deze collectie. We delen dezelfde toewijding aan duurzaamheid en kwaliteit en onze waarden en visie om een wereld te creëren waarin vrouwen zich sterk en comfortabel voelen zijn ook gelijk.”

Bonnie Studios is een sieradenlabel dat geliefd is om de unieke designs en natuurlijke materialen. Oprichtster Carlijn Flint ontwerpt de sieradencollecties in haar atelier in Amsterdam, waarmee ze kleur en opgewektheid wil toevoegen aan het dagelijks leven.

Studio Anneloes staat bekend om de comfortabele travelstof waar een groot deel van de collectie van gemaakt is. De kleding heeft de ideale look, feel en fit voor empowered vrouwen. Het merk is verkrijgbaar bij meer dan driehonderd retailers en in de Bijenkorf warenhuizen, evenals via de officiële webshop.