Studio Noos: Brand refresh

Nu de lente in volle bloei staat, vond Studio Noos dit het perfecte moment om het merk nieuwe energie te geven. Na 4,5 jaar wisten ze dat het tijd was om het merk een identiteit te geven die symboliseert waar zij voor staan. Hun Brand Refresh wordt gekenmerkt door kleuren, stijl en het gevoel dat echt laat zien waar Studio Noos voor staat: vibrancy, playfulness en style. Ze hopen dat jullie net zoveel van onze vernieuwde, frisse vibe houden als zij, en ze kunnen niet wachten om jullie nog meer te ondersteunen in de wereld van parenthood. Van picknicken in het park tot uitstapjes in de speeltuin, ze kunnen niet wachten om mee te gaan op al je avonturen.

Het verhaal achter Studio Noos

Nu hun Brand Refresh live is, willen ze graag jullie geheugen opfrissen en delen waar Studio Noos voor staat.

Beeld: Studio Noos, eigendom van het merk.

Studio Noos haar missie is altijd al geweest om mode en functionaliteit samen te voegen. Het begon in 2018 toen founder Marie-Claire moeite had met het vinden van een praktische, maar ook stijlvolle luiertas, dit inspireerde haar tot het creëren van de Mom Bag. Uit dit iconische en nooit veranderde ontwerp werd Studio Noos geboren, vernoemd naar Marie-Claire's zoon en inspiratie, Noah (aka Noos). Naast het stijlvoller maken van parenthood, willen ze ouders en kinderen inspireren om elke dag te omarmen, samen avonturen te beleven en blijvende herinneringen te creëren. En natuurlijk zijn ze er ook voor alle anderen. Of je nu een jonglerende ouder bent, altijd op pad bent of gewoon gek bent op functionele en stijlvolle items, bij Studio Noos zit je goed.

Maak kennis met: Studio Noos Kids

Is een Brand Refresh echt compleet zonder iets nieuws? Dat dacht Studio Noos ook. Daarom zijn ze enthousiast om jullie voor te stellen aan Studio Noos Kids.

Wat kan je van deze collectie verwachten? Denk aan meer fun, whimsy, en playfulness! Van gepersonaliseerde items tot gezellige bedtime companions. In deze collectie vind je alles wat je kleine ontdekker nodig heeft voor alle avonturen van dag tot nacht.

Beeld: Studio Noos, eigendom van het merk.