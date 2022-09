Studio Noos: Jersey Gym Bag

Maak kennis met de nieuwste tas van Studio Noos: de Jersey gym bag. De perfecte multifunctional gymtas voor dit nieuwe schooljaar.

Studio Noos, eigendom van het merk.

Naast dat de tassen er leuk uitzien, zijn ze ook nog eens super functioneel. De Jersey Gym Bag bevat trekkoorden waardoor ze gemakkelijk te openen en te sluiten zijn, plus de binnenkant is waterbestendig! Net als vele andere items van Studio Noos kan de Gym bag gepersonaliseerd worden. Dit vindt plaats in hun atelier in Amsterdam.

De Jersey Gym Bags zijn verkrijgbaar in de kleuren groen, grijs, roze en roest.

