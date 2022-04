Sublime en Reinhard Frans lanceren schoen: de Soul Sneaker

Radiozender Sublime en schoenenmerk Reinhard Frans lanceren de Soul sneaker. De twee merken willen met de schoen op een ludieke manier een kwalitatief hoogwaardige en dansbare schoen op de markt brengen speciaal voor soul muziekliefhebbers.

De schoen is ontworpen door de designers en ambachtelijke schoenmakers van Reinhard Frans en Sublime. De volledig handgemaakte schoen is een uniseks model gemaakt van wit leer. Aan de achterkant van de witte schoen is een limoen groen accent aangebracht en op de onderkant staat toepasselijk het woord ‘Soul’, refererend naar het meest gedraaide genre van de radiozender op de voorvoet van de zool.

Reinhard Frans X Sublime Soul Sneaker, eigendom van het merk.

Soul Sneaker

De Soul Sneaker is gemaakt met respect voor onze planeet, duurzaamheid staat namelijk hoog in het vaandel voor beide merken. De materialen komen van dichtbij, de productie wordt volledig in een Europese fabriek gedaan en tijdens het daadwerkelijk maken van de schoen wordt verspilling van materialen voorkomen.

Michiel van Elk, Director Marketing & Events van Sublime: “Ik ben erg blij en dankbaar dat Reinhard Frans deze schoen met ons heeft willen maken. Wij liepen al even met het idee om een unieke schoen te ontwikkelen. En daarmee ons merk Sublime buiten de traditionele kanalen te promoten. Op de onderkant van de ‘sole’ moest ‘Soul’ prijken. Vanwege de ziel en passie die in ons merk zit, uiteraard ook vanwege de soulmuziek. Maar soul staat ook voor Reinhard Frans en de manier waarop de schoen gemaakt is. Jasper Withaar zag dit idee zitten en nu hebben we een eigen Soul Sneaker.”

Jasper Withaar, CEO van Reinhard Frans: “Soul & Jazz, muziekgenres welke standaard in onze stores afgespeeld worden. Een samenwerking met Sublime betekent de passie van twee werelden laten samenkomen. Met onwijs veel enthousiasme hebben we samen de Soul Sneaker ontworpen en wat een resultaat...Sportief, stijlvol, duurzaam en uniseks.”

De Soul sneaker ligt vanaf vandaag in alle winkels van Reinhard Frans en is ook online te bestellen via reinhardfrans.com.

Over Sublime

Sublime is een landelijk commercieel radiostation met de beste funk, soul en jazz, te beluisteren via FM, DAB+, online en mobiele app. Sublime brengt met het Nieuws van de Vooruitgang positieve en inspirerende berichten over duurzaamheid, innovatie en maatschappelijke ontwikkelingen.

Over Reinhard Frans

Reinhard Frans bekend van zijn handgemaakte schoenen is een echt familiebedrijf met 9 eigen flagship stores in Nederland. Reinhard Frans heeft de missie om luxe bereikbaar te maken. Door de productieketen te verkorten kun je bij Reinhard Frans je schoen personaliseren.

Sublime. Let’s Get It On!

