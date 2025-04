Subtle Statements: Shoeby X Lonneke Noteboom

Dit seizoen brengt Lonneke Nooteboom opnieuw haar kenmerkende stijl terug naar Shoeby met een krachtige, minimalistische collectie: Subtle Statements. Net als bij haar vorige collectie draait alles om items die perfect met elkaar matchen, zodat je eindeloos kunt mixen & matchen. Precies zoals Lonneke het zelf draagt!

De collectie is volledig opgebouwd rondom de Lonneke-methode, waarbij stijl en veelzijdigheid hand in hand gaan. De 13 key pieces en basics in zwart, wit en offwhite vormen een tijdloze basis voor jouw kledingkast. Oversized fits, verfijnde borduurdetails en sterke schouderlijnen zorgen voor een sophisticated uitstraling. “Less is more, maar met de juiste details kun je echt een statement maken,” aldus Lonneke.

Key pieces met een krachtige eenvoud

Minimalistisch, maar met impact – dat is waar Shoeby x Lonneke Nooteboom: Subtle Statements voor staat. De collectie draait om tijdloze essentials die moeiteloos samensmelten tot stijlvolle looks. Of je nu houdt van strakke, gelaagde combinaties of een nonchalante, sophisticated look, deze items bieden eindeloze mogelijkheden. De iconische satin blazer – nu in offwhite – is een absolute must-have en combineert perfect met de luxe crêpe wide leg broek of de witte barrel fit jeans met contrasterend stiksel. Of je nu kiest voor een gelaagde look of een krachtige, minimalistische uitstraling, elk item is ontworpen om keer op keer opnieuw te stylen.

Credits: Shoeby

Credits: Shoeby

Finishing touches that make the look

Stijl zit in de finesse – en daar draait deze collectie om. De satijnen sjaal met Lonneke- logo is een veelzijdige toevoeging: draag ‘m als subtiele finishing touch om je nek, stijlvol in je haar of speels aan je tas. De verstelbare ketting met dubbelzijdige schildpadbedel – zwart aan de ene kant, goud aan de andere – geeft elke look net dat extra’s. Dankzij deze verfijnde accessoires en de mix van basics en key pieces creëer je effortless outfits die je eindeloos kunt stylen, van casual chic overdag tot sophisticated glamour in de avond. Subtle statements, maximale impact.

Credits: Shoeby

Save the Date

De nieuwe Shoeby x Lonneke collectie – Subtle Statements is vanaf donderdag 10 april verkrijgbaar in alle Shoeby-stores en online via de website Van Shoeby. Mis bovendien Lonneke’s exclusieve stylingtips niet via social media, waar ze laat zien hoe je deze items op talloze manieren kunt stylen.

Credits: Shoeby

Over Lonneke Nooteboom

Met ruim 21 jaar ervaring als styliste en personal shopper heeft Lonneke Nooteboom talloze bekende Nederlanders gekleed. Ze geeft workshops, presenteert modeshows en inspireert dagelijks duizenden vrouwen om hun eigen stijl te ontdekken. Haar motto? “Blijf dicht bij jezelf, maar stap soms eens uit je comfortzone.” In haar boek Style Your Life deelt ze haar visie op mode en lifestyle, die perfect aansluit bij Shoeby: discover your better self. Lonneke ontwikkelde bovendien haar eigen succesformule: De Lonneke Methode. Een simpele, doeltreffende manier om in één minuut de perfecte outfit samen te stellen. Naast haar werk is ze moeder van drie jongens en combineert ze haar passie voor mode met haar liefde voor familie.