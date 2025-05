‘SUMMER CAMP’ met Madeline Argy: Samsøe Samsøe’s Pre-Autumn 2025 campagne

Samsøe Samsøe presenteert Madeline Argy als het gezicht van haar Pre-Autumn 2025 campagne. Het Britse talent neemt deel aan het surrealistische ‘SUMMER CAMP’ van het Deense merk en verkent de stijlen van de collectie te midden van typische zomerkampactiviteiten. De campagne beoogt daarmee de essentie van de hoogzomer vast te leggen én te herinterpreteren door deze te reduceren tot de belangrijkste symbolen in de vorm van rekwisieten binnen een strakke studiosetting.

Samsøe Samsøe PA25. Credits: Samsøe Samsøe

Madeline Argy is een Britse persoonlijkheid die haar aanwezigheid op sociale media heeft opgebouwd met openhartige verhalen die een eerlijk inkijkje geven in haar leven en haar herkenbaar maken voor haar miljoenen trouwe volgers op Instagram en TikTok. Het is deze nuchtere en eerlijke houding die haar de perfecte kandidaat maakte als Samsøe Samsøe's allereerste merkambassadeur. Van stenen tegen een helderwitte achtergrond tot kampeeruitrusting buiten de gebruikelijke context, de visuele expressie van ‘SUMMER CAMP’ toont activiteiten zoals wandelen, klimmen en kajakken.

Ontdaan van hun normale omgeving, is het resultaat een sfeer die tegelijkertijd een gevoel van vertrouwdheid en een ondermijning van verwachtingen oproept – wat de kijker uitnodigt om even stil te staan en beter te kijken. En te midden van dit alles weerspiegelt Madeline diezelfde pauze, vastgelegd in een statische houding die bijna lijnrecht tegenover de norm van de activiteit staat – en zo een extra laag surrealisme toevoegt aan de gepresenteerde scenario's, waarbij de focus subtiel verschuift van de rekwisieten naar de kleding.

Samsøe Samsøe PA25. Credits: Samsøe Samsøe

Passend bij het concept van de campagne, draait deze om de sportievere ontwerpen uit de najaarscollectie 2025 van het label, met een focus op de nieuw geïntroduceerde – maar nu al iconische – gestreepte Sadover poloshirts. Layering speelt een sleutelrol in de styling van de looks, die werkjassen gecombineerd met bikinibroekjes, longsleeves met minirokken en shorts, en tassen over tassen om alle zomerbenodigdheden te dragen, laten zien.

Naast de tent en andere kampeeruitrusting is het dus de kleding zelf die een gevoel van zomerse activiteiten in al hun diversiteit creëert. Een wandeling in de koele schaduw van de bomen in de ochtend, een voetbalwedstrijd in het park om 's middags bij te wonen, of een verkoelende duik in de hitte van de middag – de Pre-Autumn 2025 collectie heeft alles wat nodig is voor die zomerdagen, of het nu in de natuur is of midden in de stad.

