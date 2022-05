Summer is coming!

Althans daar begint het wel op te lijken. Hoog tijd dus om je voor te bereiden op tan lines en swimwear. En wat betreft die laatste hebben wij je covered.

Luxe fabrics, nieuwe fits en styles die je het liefst de hele zomer draagt. De spring / summer 22 swimwear collectie. Een collectie waarin jij je laat verrassen door nieuwe looks, fabrics en details maar ook vertrouwde styles terug vindt. Laat je inspireren door de eindeloze zomerdagen op hagelwitte stranden omringd door palmbomen en cocktails. Het beloofd een zomer te worden als nooit tevoren.

De swimwear collectie is te koop op Colourfulrebel.com en in stores.

Beeld: Colourful Rebel, dames collectie SS22, eigendom van het merk.

Over Colourful rebel

Geboren en getogen in Amsterdam jagen we in paren, streven naar het beste en genieten maximaal. We zijn altijd in beweging op zoek maar co-rebels. We drinken, feesten en beminnen alsof er geen morgen is.

Wij zijn jong. We zijn rusteloos.

Beeld: Colourful Rebel, dames collectie SS22, eigendom van het merk.

Colourful Rebel is meer dan alleen mode. Meer dan alleen een blog. Colourful Rebel is een mentaliteit, een manier van leven, we halen graag het maximale uit het leven, maar geven net zo graag iets terug aan de mensen die we lief hebben.

Beeld: Colourful Rebel, dames collectie SS22, eigendom van het merk.

Beeld: Colourful Rebel, dames collectie SS22, eigendom van het merk.