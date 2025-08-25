Summum: klassiekers opnieuw gedefinieerd

De warme gloed van de nazomer komt tot leven in een collectie vol rijke stoffen zoals satijnlook, lurex en faux leather. Classy essentials krijgen een nieuwe twist, met glans, structuur en volume. Aardse tinten als ivory en ash worden stijlvol aangevuld met midnight blue, honey yellow en het zachte funghi – voor een herfst vol stijl, vertrouwen en tijdloze klasse.

Kickstart

Portugal was dit keer ons decor, gekozen op basis van woorden als natuur, wijdheid, authenticiteit, ambacht en gastvrijheid, ruimte en respect voor cultuur en natuur. En ja, ook een rijschool met paarden.

Zo kwamen we uit bij resort São Lourenço do Barrocal: een prachtig landgoed met een hotel, huisjes, een restaurant en een manege in de provincie Alentejo. Hier, in het hart van Portugal, ligt een landschap dat even uitgestrekt als indrukwekkend is: glooiende heuvels, eeuwenoude olijfgaarden, kurkbomen en verstilde dorpjes waar tradities nog dagelijks worden geleefd.

Het is een streek waar mensen met aandacht leven – waar ambachten worden doorgegeven en eenvoud geen beperking is, maar juist een vorm van rijkdom. Het onthaal was warm en oprecht, de gastvrijheid voelbaar, de keuken puur en lokaal. En de stilte … bijzonder.

Zeker voor natuurliefhebbers is dit een verborgen paradijs. Bij aankomst kregen wij een prachtige rondleiding over de uitgestrekte vlakten tot aan de ongerepte rivier. De natuur openbaart zich hier in pure schoonheid. En ’s nachts ontvouwt zich een sterrenhemel die nergens helderder lijkt.

Natuurlijke, aardse tinten

Natuurlijke tinten brengen stijlvolle rust in de herfst. Ons kleurenpalet speelt met warme aardetinten, verrijkt met diepe nuances en subtiele accenten. Tijdloos, veelzijdig en moeiteloos chic – ideaal voor wie kiest voor kwaliteit en elegantie.