Feest in het hoge noorden, want Summum opent een gloednieuwe brandstore in hartje Groningen. Klinkt dat je als muziek in de oren? Maar wil je liever nog deel uitmaken van de Summum-family? We love to have you on board!

Het Amsterdamse modemerk Summum opent in januari een gloednieuwe brandstore in het dynamische hart van Groningen, aan het sfeervolle Akerkhof, omringd met leuke koffietenten, lekkere bistro’s en boetieks. De shop zit straks in een mooi monumentaal pand, waar bestaande features samengaan met de esthetiek van Summum – een wereld om je als shopper onder te dompelen in het smaakgevoel en de collecties van Summum.

Credits: Summum

Shoppingservice

Summum biedt vrouwen een trefzekere, comfortabele stijl voor elk moment van de dag, vertaald in kleding met een uitstekende pasvorm waarin je er moeiteloos fantastisch uitziet. Het vinden van zo’n garderobe waar je op kunt bouwen, begint met een positieve winkelervaring – online, of in één van de relaxte brandstores waar je ideeën met eerlijk advies en leuke stylingtips vorm krijgen. En daarvoor zoeken wij een team. Mensen zoals jij, die Summum snappen én shoppers graag helpen bij het helder krijgen van hun stijl, om ze soms met out of the box-suggesties uit hun comfortzone te trekken.

Come join us!

We streven ernaar echt deel uit te maken van de community en samenwerking te zoeken met lokale kunstenaars, ondernemers en horeca – onze nieuwe buren, kortom. Woon jij in of om Groningen, en weet jij wat de Groningers beweegt, wat hun taal is en hoe ze met elkaar omgaan? Ben jij servicegericht en heb je een enthousiaste persoonlijkheid? Dan zoeken we jou!

Werken bij Summum in Groningen? Klik hier voor alle openstaande vacatures