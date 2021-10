Summum Summer ‘22

C4

The Summer is magic

The future is looking bright! Nu we weer naar buiten mogen- en kunnen - willen we gezien worden. Zomer 2022 wordt een vrolijk gekleurd schouwspel, waarin opvallende kleurencombinaties, prachtige prints en zwierige vormen de hoofdrol spelen. Dat begint direct met de Summum-klassieker het pak. Dit seizoen in raspberry pink, waarbij je kunt kiezen tussen een lange of korte broek. Zowel het jasje en de broek combineren prachtige met de vele, verschillende dessins zoals een dubbele ikat voor een jurk en top of een flower ikat voor een rok. Voor wie het nog uitbundiger mag, is het pak in een all-over print bestaande uit een soepelvallend kimonojasje in crêpe viscose met bijpassende wijde broek een geweldige optie. Een grote cirkelprint komt terug op luchtig katoenen jurken, waarbij je kunt kiezen tussen een zwoele off-shoulder model of een doorknoopjurk.

Ook voor de broeken valt de keuze op zomerse tinten. De kleurrijke en heerlijk zittende flare in slubby stretch twill geeft je de hele dag een zonnig gevoel. Of geef de dag een wild randje met de skinny met cheetadessin. Sommige prints zijn zo goed dat we ze niet alleen verwerkten in de kleding, maar in accessoires als een shawl, bucket hat en tas. De frivole paisley in heldere tinten is er bijvoorbeeld zo één.

Over kleuren gesproken naast een optimistische raspberry pink en het zoete mango maken ivoor, zwart en alpaca het zomerse palet compleet. De laatste drie geven een stylish swung aan de truien in onder andere katoen crochet of een open honey comb steek.

Stoffen zijn zomers, luchtig en heerlijk om te dragen met nieuwe stijlen in onze bekende linnen jersey zoals de oversized blouse. Een nieuwe rib jersey kwaliteit voor een haltertop en jurk en soft satin viscose voor frilly tops en spaghetti-jurken. Tops blijven romantisch met schmock, pofmouwtjes en fijne details. Broderie anglaise is een on-going trend die dit seizoen een eigentijdse touch krijgt door de zwarte borduursels op de ivoren stof.

C5

Cheerful green

Van de fruitige tinten gaan we hoogzomer over op zon, zee en zand met een kleurenpalet bestaande uit warm zand, tropisch groen en de zomerkleur van 2022, lime. Ivoor en zwart maken de kleurenkaart compleet. Lijnen zijn los en luchtig, maar nergens vormloos. Denk aan een losse boothalstop of een zomerse jurk met gekruiste spaghettibandjes gecombineerd met kant. Ook in deze capsule zien we broderie terug. Dit keer in een knielange jurk, in tops met lange en korte mouwen, die je kunt combineren met de bijpassende rok voor een speciaal effect.

De collectie heeft een lichte boho-vibe door de verschillende ikat-dessins - al dan niet gecombineerd met contrasterende borduursels - Balinese bloemenprints en losjes gehaakte truien en tassen. In de botanische print vind je alle kleuren terug, die gebruikt is voor een top met mooie details op de mouwen en een iets uitlopende broek. De trendy paperbag waist broek in fris katoen kreeg een spannende charcoal-print. De wijde broek en shorts met riem zijn gemaakt van een prettig zittend linnen tencel. In katoen linnen komen onder meer een top met zebraprint, een top met metallic logo print en een mooie V-neck sweater.

Om te spelen met vormen en verhoudingen is de strakke kruis-hals top in crepe yarn een stijlvolle aanvulling. Ook de off-shoulder top met strakke bloemenprint geeft een look een nieuwe richting. Het korte vestje met kleine ballonmouwen in pointelle gebreid, verzacht strakke lijnen in ivoor of geeft een funky edge in het tropisch groen.

Blue Daze

Net als eerdere seizoenen blijven we voor onze denimcollecties naar duurzame oplossingen zoeken en gebruiken. Biologisch katoen en tencel zijn gebruikt voor de wijde pijpen denim, de lichte palazzo jeans en de zachte indigo jurk met pofmouwen. Daarnaast ook veel nieuwe modellen zoals de sailor pants met een lichte flare en de gestreepte denim met patch-pockets op de voorzijde. De wassingen zijn licht tot heel opvallend, zoals te zien is op de acid jeans voor een on trend 80s look en de white sprayed denim met een raw wash en ritsdetails op de zakken. Shorts maken de zomerse Blue daze collectie compleet en komen in een klassiek 5-pocket model versierd met studs aan de zijkant tot met een opgeslagen zoom en opvallende patch-pockets.