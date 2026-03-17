Supreme en MM6 Maison Margiela werken samen aan lente 2026-collectie

Supreme werkt samen met MM6 Maison Margiela aan een nieuwe collectie voor de lente van 2026. De collectie bestaat uit een Leather Racer Jacket, een Hooded Shearling Bomber Jacket, een Denim Trucker Jacket, een Stadium Jacket, een L/S Shirt, een Cotton Football Jersey, twee S/S Tops, twee Hooded Sweatshirts, een jeans, een sweatpants, een 6-Panel, een zijden sjaal, een rugzak, een waterdichte laars, een boksbal en bokshandschoenen.

Beeld: SUPREME®/MM6 MAISON MARGIELA

De collectie is verkrijgbaar vanaf 19 maart, en in Azië vanaf 21 maart.