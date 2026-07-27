Swarovski en Marvel herlanceren iconische X-Men samenwerking

Swarovski en MARVEL lanceren een nieuwe X-Men home décor-collectie. Dit is de tweede vernieuwing van hun samenwerking voor de wereldwijde franchise. De terugkeer van MARVEL X-Men x Swarovski met vier iconische figuren, ter ere van de lancering van het langverwachte tweede seizoen van X-Men ‘97.

Fanfavorieten en MARVEL-personages Wolverine, Cyclops, Storm en Jean Grey zijn vervaardigd uit lichtgevend kristal, geposeerd voor een dramatisch effect. Elk beeldje vangt de kracht en het karakter van deze helden. Nostalgie uit de stripboeken en hoogwaardige ontwerpdetails komen samen in levendige Swarovski-kristalkleuren. Samen vertalen de geliefde mutanten de savoir-faire van Swarovski en de cultstatus van X-Men naar krachtige, moderne interieurstukken.

Credits: Swarovski

Wolverine

Wolverine staat bekend om zijn genezende krachten en dierlijke zintuigen en is klaar voor actie. Het beeldje is vervaardigd uit 523 facetten in de kleuren van de stripboeken en belichaamt een combinatie van rauw instinct en veerkracht.

Cyclops

Cyclops, de gefocuste en gedisciplineerde leider van de X-Men, straalt kracht en strategisch vermogen uit. Hij is gevangen in 391 kristalfacetten en staat in een tactische houding in zijn iconische blauwe pak.

Storm

Als een blikseminslag brengt Storm gratie, compassie en pure superkracht naar het MARVEL X-Men x Swarovski-team. Haar kenmerkende zwarte cape en lange witte haar komen tot leven in 488 facetten.

Jean Grey

Telepathie en telekinese maken Jean Grey een van de krachtigste mutanten in het MARVEL-universum. Ze is weergegeven in haar gedachten-manipulerende houding, waarbij haar kosmische krachten helder schijnen uit 480 facetten.

De MARVEL X-Men x Swarovski home décor-collectie is wereldwijd online en in de Swarovski-winkels verkrijgbaar.