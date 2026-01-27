Swarovski kondigt exclusieve samenwerking aan met RAYE voor haar wereldtournee in 2026

Swarovski kondigt met trots een exclusieve samenwerking aan met de bekroonde singer-songwriter RAYE voor haar langverwachte wereldtournee in 2026, “This Tour May Contain New Music”. De tournee vindt plaats in het Verenigd Koninkrijk, Europa en Noord-Amerika en omvat in totaal 51 optredens van 22 januari tot 20 mei 2026.

Als onderdeel van deze samenwerking draagt RAYE exclusief sieraden van Swarovski op het podium. Ze presenteert een zorgvuldig geselecteerde collectie van iconische stukken, waaronder Constella en Millenia. Daarnaast worden tijdens de tournee verschillende op maat gemaakte looks met kristallen onthuld.

Credits: Alicja Kozak

Onder de creatieve leiding van Giovanna Engelbert werkt Swarovski nauw samen met RAYE en haar ontwerpteam aan de ontwikkeling van een reeks opvallende podiumlooks. Dit omvat op maat gemaakte showstukken en creaties met kristallen van ontwerpers als Emilia Wickstead en Robert Wun, waarin de kenmerkende schittering van Swarovski is verwerkt.

De samenwerking benadrukt de toewijding van Swarovski aan creativiteit, vakmanschap en moderne glamour. Deze elementen komen tot leven door de krachtige aanwezigheid en artistieke expressie van RAYE.

