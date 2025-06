Swarovski: nieuwe collectie omarmt circulariteit met een twist

Swarovski grijpt terug op 130 jaar creativiteit, innovatie en savoir-faire en introduceert Chroma Twist: een collectie die is ontwikkeld met circulaire ontwerpprincipes als fundament.

De collectie, ontworpen door Global Creative Director Giovanna Engelbert, integreert elementen uit het Circular Design Framework van het Oostenrijkse huis. Dit raamwerk werd ontwikkeld in samenwerking met het Centre for Sustainable Fashion, een toonaangevend onderzoekscentrum van de University of the Arts London. Het doel: afval verminderen, materialen langer in gebruik houden en de levensduur van elk ontwerp verlengen.

Credits: Swarovski

De zes nieuwe ontwerpen zijn vervaardigd met materialen met een lagere milieu-impact, zoals Swarovski ReCreated™-kristallen en gerecyclede metalen*, en zijn ontworpen om kristalkleuren te wisselen en stijlen aan te passen – met het oog op een langere levensduur en tijdloze veelzijdigheid. De Chroma Twist-collectie bestaat uit:

Een hanger met een draaibare zetting met aan de ene kant een blauwe Swarovski ReCreated™-kristal* en aan de andere kant een roze. Het ontwerp is afgewerkt met jonquillekleurige kristallen voor extra veelzijdigheid.

Oorbellen met een omkeerbaar kussenvormig silhouet, bezet met Swarovski ReCreated™-kristallen in jonquille, groen en blauw, die draaien en een levendige roze steen onthullen.

Een kleurrijke cocktailring met kleine blauwe Swarovski ReCreated™-kristallen aan de zijkanten. In het midden draait een kussenvormige steen van rozerood naar een diepe, weelderige groentint.

Een collier dat rondom schittert met Swarovski ReCreated™-kristallen. Dankzij de tweekleurige schakels kan het collier draaien van groen naar blauw.

Credits: Swarovski

Een opvallende manchet met drie groene Swarovski ReCreated™-kristallen die draaien en een roze of blauwe kristal aan de achterzijde zichtbaar maken.

Een dubbelzijdig collier met groene Swarovski ReCreated™-kristallen dat kan draaien en omschakelen naar roze. Dankzij magnetische sluitingen kan de lengte eenvoudig worden aangepast – van lang tot crewlengte tot choker – of getransformeerd worden tot vijf armbanden in verschillende lengtes.

Chroma Twist onderstreept Swarovski’s creatieve innovaties en toewijding aan circulariteit, en viert tegelijkertijd het fascinerende kleurenpalet van het huis. De collectie is een krachtig voorbeeld van Swarovski’s blijvende inzet voor duurzaamheid.

