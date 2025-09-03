Swarovski onthult nieuwe Vienna Collection ter ere van 130 jaar vreugde

Om de 130 jaar creativiteit, innovatie en meesterschap over licht van het Oostenrijkse Huis te eren, heeft Giovanna Engelbert, Global Creative Director van Swarovski, de Vienna Collection ontworpen, geïnspireerd door de tijdloze elegantie en gratie van de emblematische Swarovski Zwaan.

De limited-edition collectie is vernoemd naar de stad Wenen, waar visionair oprichter Daniel Swarovski werd gedreven om de creatie van kristal te herdefiniëren; de cultuur en glamour van de Oostenrijkse stad blijven een onuitputtelijke bron van inspiratie voor Engelbert.

De Vienna Collection onthult spannende nieuwe interpretaties van het embleem van het Huis. De collectie weerspiegelt de unieke majesteit van de Swarovski Zwaan en combineert erfgoed met moderniteit. Helder kristallen fuseren met ruthenium accenten, waardoor gedurfde contrasten ontstaan in architecturale ontwerpen. Abstracte vleugels en veerachtige vormen lijken de zwaartekracht te trotseren, hun kinetische energie doet denken aan de gracieuze bewegingen van de zwaan.

Credits: Swarovski

Credits: Swarovski

Pavé details en een opeenstapeling van stenen in gemengde slijpvormen en maten versterken de schoonheid van elk stuk. Een buitengewoon eerbetoon aan 130 jaar kristal-savoir-faire en technische expertise.

Global Creative Director Giovanna Engelbert zegt: "De Zwaan is een prachtig, bijna mythisch wezen dat gratie, schoonheid, eeuwige liefde en transformatie vertegenwoordigt. Het werd gekozen als Swarovski's embleem omdat het onze eeuwige liefde voor kristal en de elegantie van ons vakmanschap en onze creaties benadrukt.

Voor de Vienna Collection wilde ik een eerbetoon brengen aan de Swarovski Zwaan door hem op een abstracte manier te verbeelden, in volle vlucht. Een symbool van beweging, energie en heruitvinding. Deze ontwerpen zijn bedoeld om klassiek aan te voelen, maar met een scherpe, eigentijdse rand die levendig aanvoelt. Ze overstijgen de tijd en nemen ons mee van 1895 naar 2025 - een reis tussen erfgoed en de toekomst."

Credits: Swarovski

Helder kristallen fuseren met ruthenium accenten, waardoor gedurfde contrasten ontstaan in architecturale ontwerpen; pavé details en een opeenstapeling van stenen in baguette- en gemengde slijpvormen en maten intensiveren het licht in elk stuk, en de donkere ruthenium omlijning rond de kristallen benadrukt de veervormen.

Vervaardigd met hoogwaardige juwelen technieken en fijne juwelen zettingen, omvat de Vienna Collection sculpturale chokers met een edgy, punky gevoel, veerachtige ear cuffs, een prachtige ketting die baguette geslepen kristallen afwisselt met pavé kristallen veren, en een prachtige zwaan hanger in baguettesetting, vervaardigd met de Swarovski sparkling dance techniek die de illusie creëert dat de zwaan beweegt.

De Vienna Collection wordt gepresenteerd in exclusieve gouden verpakking ter ere van 130 jaar vreugde en is verkrijgbaar in geselecteerde Swarovski winkels.