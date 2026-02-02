Swarovski onthult Valentijnscollectie 2026 ‘Charming Love’

Swarovski onthult Charming Love, een gedurfde en vrolijke nieuwe collectie voor Valentijnsdag, met de introductie van geheel nieuwe Swarovski Charms. De collectie komt tot leven in een merkcampagne met wereldwijd merkambassadeur Ariana Grande. Elk ontwerp moedigt aan om liefde te dragen, te delen en te vieren.

De Valentijnscollectie is ontworpen door Swarovski's creatief directeur Giovanna Engelbert en nodigt uit tot speelse styling voor vrolijke uitingen van liefde. De veelzijdige ontwerpen omvatten losse stukken en bedeldragers. Geselecteerde stijlen hebben tweezijdige en verwijderbare bedelelementen.

De collectie geeft een high-fashion draai aan het seizoen van de liefde en herinterpreteert harten, liefdessloten en pijlen in de vorm van bedels. Dit maakt het een onweerstaanbaar cadeau voor dierbaren of een schitterend teken van zelfliefde.

Beeld: Swarovski

Swarovski's kenmerkende savoir-faire komt duidelijk naar voren in de Valentijnsdag bedelcollectie. De stukken zijn vakkundig vervaardigd met pavé- en pointage-technieken. Deze mini-wonderen van pop-luxe worden gekenmerkt door complexe zettingen, gelakte afwerkingen en verfijnde details, zoals delicate kristalparels. Dit niveau van vakmanschap is uitzonderlijk op zo'n kleine schaal. Het benadrukt het meesterschap van het Huis in het omgaan met licht en de toewijding om zelfs de meest speelse symbolen te verheffen tot verzamelbare sieraden.

Kies uit ontwerpen zoals Sweethearts, druipende harten die nieuwe romantiek symboliseren, of Lovestruck, een cupido-pijl die inslaat als de bliksem. Love Locks staan voor onbreekbare banden tussen beste vrienden en geliefden, terwijl de Soulmates-bedel is gemaakt voor degene die echt je hart heeft.

Beeld: Swarovski

Elke bedel, uitgevoerd in Swarovski-kristal en metaalafwerkingen, is eindeloos verzamelbaar. Ze zijn ontworpen om te mixen, matchen en te dragen aan kettingen, hangers en armbanden. De verfijnde constructie en zorgvuldige details versterken hun aantrekkingskracht als stukken om te koesteren, niet alleen als seizoensgebonden geschenken.

Als onderdeel van Swarovski's ambitieuze groeistrategie zorgt Charming Love voor een impactvol merkmoment. Dit versterkt de positie van het Huis in de pop-luxe verder, terwijl het de unieke creativiteit, het vakmanschap en de savoir-faire eert.

De Charming Love-campagne met Ariana Grande zal te zien zijn in de winkels en op video, sociale media, print en digitale platforms.

