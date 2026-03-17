Swarovski presenteert tweede capsulecollectie met Ariana Grande

Swarovski onthult zijn tweede creatieve samenwerking met popicoon en wereldwijde merkambassadeur Ariana Grande.

De nieuwe Ariana Grande x Swarovski-capsulecollectie, een samenwerking tussen Ariana Grande en Swarovski's wereldwijde creatief directrice Giovanna Engelbert, is een ode aan de natuur en haar inspiratie voor zelfexpressie.

De nieuwe wereldwijde merkcampagne, gesitueerd in de fantasiewereld van Ariana's Garden, roept een gevoel van pure poëtische verwondering op. Ariana straalt sterrenkracht en zelfvertrouwen uit in de gedurfde en vrolijke beelden, vastgelegd door haar vaste samenwerkingspartners Mert en Marcus.

De 29-delige collectie weerspiegelt Ariana's etherische geest en haar kenmerkende persoonlijke stijl, tot leven gebracht door Swarovski's kenmerkende savoir-faire.

Letterlijke en abstracte interpretaties van libellen en bloemen komen samen in een schitterende viering van de magie van de natuur. Stenen in regenboogkleuren en delicate kristalparels versieren sieraden in diverse slijpvormen en zettingen van gemengde metalen. Kristallen vlinders sieren broches, haaraccessoires en beeldjes.

Giovanna Engelbert: “Deze capsule is een wereld die Ariana en ik samen hebben gecreëerd. Na de collectie van vorig jaar, die tijdlozer en klassieker was, duikt deze volledig in haar dromerige, magische universum. De beelden van de fantasietuin en de inspiratie van het noorderlicht, met zijn wisselende licht en iriserende kleuren, zijn vertaald naar de sieraden door een spel van kristallen, delicate parels en verfijnd vakmanschap. Het gaat over emotie, transformatie en magie, geworteld in Swarovski's savoir-faire. En het is altijd een groot plezier om met haar te werken.”

Ariana Grande: “Ik ben Giovanna en Swarovski zo dankbaar voor deze prachtige samenwerking. Deze capsule is geïnspireerd door de natuur en de magie die overal om ons heen bestaat op deze buitengewone planeet! We wilden een collectie ontwerpen die wat meer kleur, verwondering en speelsheid in ons dagelijks leven brengt en ons eraan herinnert de schoonheid die ons constant omringt te waarderen. Ik kan niet wachten tot jullie ervan kunnen genieten!”

De tweede, langverwachte samenwerking is vanaf 17 maart verkrijgbaar in de Swarovski-winkels en online

