Swarovski schittert thuis - en daarbuiten

De Homeware Collectie van Swarovski belichaamt de essentie van een vreugdevolle levensstijl en transformeert alledaagse momenten tot elegante statements. Tijdloos kristalvakmanschap versmelt met modern design.

Van opvallende pronkstukken tot speelse beeldjes, elke creatie vangt het licht – en de aandacht – op spectaculaire wijze.

Of u nu uw huis inricht, een mijlpaal viert of een onvergetelijk cadeau geeft, Swarovski biedt een wereld aan stralende mogelijkheden. Ontdek de sprankelende wereld van Swarovski Homeware.

Maar de schittering stopt daar niet. Swarovski viert creativiteit en cultuur met exclusieve samenwerkingen:

Swarovski x Minecraft

Pixel-perfecte schatten, opnieuw vormgegeven in kristal, voor verzamelaars en dromers.

Credits: Swarovski

Credits: Swarovski

Idyllia Collectie

Iconische Swarovski-beeldjes die generaties lang harten veroveren.

Credits: Swarovski

Over Swarovski

Meesters van het Licht sinds 1895.

Swarovski creëert prachtige producten van onberispelijke kwaliteit en vakmanschap die vreugde brengen en individualiteit vieren.

Het bedrijf, opgericht in 1895 in Oostenrijk, ontwerpt, produceert en verkoopt 's werelds mooiste kristallen, Swarovski Created Diamonds en zirkonia, sieraden en accessoires, evenals woonaccessoires. Swarovski Crystal Business heeft een wereldwijd bereik met ongeveer 6.600 verkooppunten, waarvan 2.300 eigen winkels, in meer dan 150 landen en heeft 16.600 mensen in dienst. Samen met haar zusterbedrijven Swarovski Optik (optische apparaten) en Tyrolit (schuurmiddelen) vormt Swarovski Crystal Business de Swarovski Group. Een verantwoordelijke relatie met mens en planeet maakt deel uit van Swarovski's erfgoed. Tegenwoordig is deze nalatenschap geworteld in duurzaamheidsmaatregelen in de hele waardeketen, met de nadruk op circulaire innovatie, het bevorderen van diversiteit, inclusie en zelfexpressie, en in het filantropische werk van de Swarovski Foundation, die liefdadigheidsinstellingen steunt die een positieve impact hebben op het milieu en de maatschappij.

WERKEN BIJ Swarovski? Bekijk de openstaande vacatures