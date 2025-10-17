Swarovski viert 130 jaar Joy met samenwerkingen van het Swarovski Creators Lab

Het Swarovski Creators Lab is in 2021 gelanceerd als een katalysator voor creativiteit. Het is een ruimte gewijd aan ontdekking, technologie en nieuwsgierigheid, waar diverse objecten een nieuwe invulling krijgen door de transformerende kracht van kristallen.

Elke samenwerking van het Swarovski Creators Lab is een eerbetoon aan het rijke erfgoed en de savoir-faire van Swarovski. Tegelijkertijd worden de grenzen van kristalvakmanschap verlegd in samenwerking met gevestigde en opkomende merken.

Om het 130-jarig jubileum te vieren, is Swarovski een samenwerking aangegaan met Oakley, Off-White™, Gufram, Loop Earplugs, PUMA, A Bathing Ape en BE@RBRICK. Samen transformeren ze alledaagse lifestyle-items tot stralende limited editions die een wereldwijd publiek aanspreken.

OAKLEY

OFF-WHITE™

GUFRAM

LOOP EARPLUGS

PUMA

A BATHING APE

BE@RBRICK

De baanbrekende ethos van Oakley komt samen met Swarovski's meesterschap in licht. De Oakley Plazma is versierd met 867 ronde kristallen. Deze bril, ontworpen om conventies te doorbreken, resulteert in een nieuwe visuele taal voor wie altijd de zon najaagt.Off-White™, op het snijvlak van luxemode en streetwear, staat bekend om zijn avant-gardistische esthetiek en diepe wortels in de straatcultuur. De iconische hoodie van het merk ondergaat een kristallen transformatie. Het Off-White™ Arrow-logo is uitgevoerd in een totaal van 4.025 kristallen, ontworpen om een sterrenhemel op te roepen. Variërende kristalgroottes, een weerspiegeling van Swarovski's pavé-techniek, creëren een rijk gestructureerd oppervlak. Dit brengt de gedurfde, eigentijdse visie van Off-White™ tot leven met voortreffelijk vakmanschap.De schoonheid van de natuur komt tot uiting in de verzamelbare woonaccessoires van Gufram. Swarovski voegt een nieuw element toe aan de iconische Guframini CACTUS®. Het oppervlak is met de hand versierd met dubbelpuntige Erinite-kristallen, die doen denken aan glinsterende dauwdruppels in de woestijn. Kristalrotselementen bedekken het beeldhouwwerk, wat een textuur en glans toevoegt die het organische silhouet versterken. De Guframini CACTUS® is een uniek verzamelobject in miniatuurvorm. Het is een zorgvuldige replica van de kapstok ontworpen door Guido Drocco en Franco Mello in 1972, en combineert hedendaagse kunst met de kristal-savoir-faire van Swarovski.De samenwerking van Swarovski met Loop Earplugs transformeert dit essentiële accessoire in een gedurfd, futuristisch modestatement. Het combineert hoogwaardige gehoorbescherming met sieraadontwerp. Elke oordop is versierd met in totaal zes kristallen, met precisie met de hand aangebracht. Het ontwerp, met de iconische Millenia-slijpvorm in een verfijnde zetting, is een limited-edition verzamelobject. Het herdefinieert de oordop als een luxe fashion-tech accessoire.De PUMA Speedcat, een icoon uit de autosport, keert terug in de schijnwerpers als een limited-edition collector's drop. Het model is opnieuw vormgegeven met een high-fashion benadering. Het ontwerp is versierd met 5.316 kristallen in vier verschillende maten en kleuren. De stralende details van Swarovski voegen een opvallende schittering toe aan het strakke silhouet. De kristallen zijn vakkundig aangebracht met precieze kristaltransfertechnieken. Ze brengen het iconische PUMA-logo tot leven met verfijnd vakmanschap, waarbij snelheid en elegantie samenkomen.A Bathing Ape, bekend om zijn coole camouflageprints, levendige kleurenpalet en direct herkenbare motieven, heeft zijn kenmerkende varsity jacket opnieuw uitgevonden. Dit is gedaan met een vleugje stralende luxe door Swarovski-kristallen. Deze nieuwe release combineert het iconische Shark-logo van BAPE op een afneembare capuchon met het klassieke silhouet van een leren varsity jacket. Het ontwerp bevat een nauwkeurige applicatie van 11.388 veelkleurige kristallen. Het Shark-motief wordt hierdoor opnieuw geïnterpreteerd met een opvallend effect, wat het kledingstuk verheft tot een gedurfd statement van streetwear en vakmanschap.BE@RBRICK, met wortels in de straatcultuur, herdefinieert verzamelbaar designerspeelgoed als gewilde stukken voor een eigentijds interieur. In de samenwerking met Swarovski krijgt de kenmerkende beer een schitterende nieuwe vorm: volledig versierd met 14.500 kristallen in verschillende maten en effecten. Elk figuur is zorgvuldig met de hand gedecoreerd met nauwkeurig geplaatste flatback-kristallen. Dit transformeert een symbool van de popcultuur in een buitengewoon kristalkunstwerk.

Alle items in de Swarovski Creators Lab-collectie zijn limited edition-stukken die vanaf 24 oktober 2025 online en in de winkels verkrijgbaar zijn.

