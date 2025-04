Swarovski viert Lente-Zomer 2025 campagne met Ariana Grande

Voor Lente-Zomer 2025 belichaamt Academy Award-genomineerde, wereldwijde popicoon en Brand Ambassador, Ariana Grande, de 'Mathemagische' wereld van Swarovski – een fantasiewereld van kleur en licht, transformerend in een metamorfose die creativiteit, savoir-faire en vreugdevolle zelfexpressie weerspiegelt.

Ter ere van het 130-jarig bestaan van het Huis, geeft Swarovski Global Creative Director Giovanna Engelbert nieuw leven aan het concept van Metamorfose, waarbij ze schoonheid gebruikt als medium om de stilistische evolutie van Swarovski te laten zien en haar iconische status te verstevigen.

Ariana verschijnt in haar derde campagne voor Swarovski en ondergaat een transformatie door middel van met licht gevulde sieraden. Deze campagne markeert een afwijking van de Party of Dreams van de Feestdagen 2024 en de Old Hollywood-geïnspireerde glamour van de Ariana Grande x Swarovski Capsule collectie. In deze campagne verkent Ariana de symbiotische relatie tussen stijl en zelfexpressie in beelden, vastgelegd door Mert en Marcus en geworteld in de sterk gecureerde popstijl van de jaren 60.

Credits: Swarovski

Een eerbetoon aan kristal

De collectie en campagne zijn een eerbetoon aan de high fashion esthetiek, de dynamische aard van kristal en het blijvende vermogen van het Huis om het popcultuur gesprek vorm te geven. De kracht van Swarovski's savoir-faire schittert door vreugdevolle stukken die het volledige spectrum van creativiteit omvatten.

Giovanna Engelbert zegt: “Ik voel me enorm aangetrokken tot popcultuur en de rol van sieraden daarin - het heeft de kracht om niet alleen je uiterlijk te veranderen, maar ook hoe je je voelt. Mijn visie is om een nieuwe sieradencultuur te creëren die impactvol, fris en scherp is; Ariana belichaamt dit met zowel schoonheid als durf, waardoor elk stuk een symbool wordt van uitstraling, beweging en vreugde.”

Credits: Swarovski

Ariana Grande zegt: “Ik ben zo enthousiast dat mijn creatieve reis doorgaat met Swarovski, en ik ben dol op de metamorfose-verhaallijn van deze nieuwe Lente-Zomer 2025 campagne. Gestyled in een palet van levendige kleuren en stralende kristallen sieraden, voelde deze campagne echt opbeurend en vreugdevol.”