Swatch introduceert Bioceramic MoonSwatch Mission to the Pink Moonphase

In april viert Swatch de jaarlijkse verschijning van de Roze Maan met de Bioceramic MoonSwatch MISSION TO THE PINK MOONPHASE. Fans kunnen dit unieke uurwerk vanaf 1 april slechts voor een beperkte tijd kopen, en alleen bij geselecteerde Swatch-verkooppunten, in het bijzonder die met een miniatuur roze Rolling Planet!

Dit jaar heeft de Roze Maan van april een twist: het is ook een micromaan, wat betekent dat hij iets kleiner en zwakker dan normaal aan de hemel staat wanneer hij het verste punt in zijn baan rond de aarde bereikt. Dit in tegenstelling tot augustus vorig jaar, toen de volle maan op haar dichtste punt in haar baan rond onze planeet stond en groter leek dan normaal - een hemelse gebeurtenis die gevierd werd met MISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE.

Credits: Swatch

In tegenstelling tot de micromaan in april zal MISSION TO THE PINK MOONPHASE echter helder schijnen en een wereld van fascinerende details en prachtige roze tinten onthullen. Naast een chronograaffunctie heeft dit horloge een maanfase-indicator op de subdial op 2 uur tegen een zwarte en zilverroze opaline wijzerplaat. De maanfase heeft twee roze manen die roze oplichten in het donker als ze ronddraaien onder het zilverroze opaline masker, dankzij hun Super-LumiNova®️ coating. Bij blootstelling aan uv-licht verschijnt er een geheim detail op het maanfasemasker. Net als de MISSION TO THE SUPER BLUE MOONPHASE heeft de zwarte Bioceramic lunette van de MISSION TO THE PINK MOONPHASE een pulsometerschaal met witte opaline markeringen.

De pulsometer, die normaal gesproken op sportchronografen zit, is een speciale functie waarmee eenvoudig de hartslag kan worden gemeten. Om de pulsometer te gebruiken, wordt de chronograaf gestart wanneer de polsslag wordt gevoeld. Nadat 30 slagen wordt de chronograaf gestopt en kan met de pulsometerschaal op de wijzerplaat de hartslag in slagen per minuut (BPM) worden bepaald. Als speels detail heeft de drukknop op 2 uur een klein hartje in reliëf - een nieuw detail dat verwijst naar de pulsometer.

Net als alle modellen in de Bioceramic MoonSwatch Collectie is MISSION TO THE PINK MOONPHASE gemaakt van Bioceramic, de innovatieve, gepatenteerde mix van tweederde keramiek en eenderde biosourced materiaal, geproduceerd uit ricinusolie. Het heeft ook veel van de iconische kenmerken van OMEGA’s legendarische Speedmaster Moonwatch, waaronder de asymmetrische kast en de kenmerkende verzonken Speedmaster subdials.

Credits: Swatch

De OMEGA X SWATCH logo’s staan trots op de wijzerplaat en de kroon, terwijl de missie is gegraveerd op de achterkant van de roze kast. Het batterijklepje toont een maan in een verbluffende reeks roze tinten, terwijl een roze VELCRO®-bandje, dat geschikt is voor het ruimtepak, het laatste beetje astronautenchic toevoegt.

Wie MISSION TO THE PINK MOONPHASE in handen wil krijgen, zal een beetje kosmische verkenning moeten doen, want de micromaan van april heeft ook zijn maanmagie uitgeoefend op de Rolling Planets! De thema-auto’s die bekend staan om hun wereldtour met de MoonSwatch-Collectie, zijn nu verkleind en zullen “reizen” naar de geselecteerde Swatch-verkooppunten die dit unieke uurwerk zullen verkopen.

Fans moeten hun ogen gericht houden op de sociale mediakanalen van Swatch waar de Rolling Planets zullen aangeven waar de MISSION TO THE PINK MOONPHASE te vinden is voordat het net als de Roze Maan “verdwijnt” in de kosmische eeuwigheid. Net als bij de hele Bioceramic MoonSwatch Collectie kan er maar één horloge per persoon, per dag en per Swatch-verkooplocatie worden gekocht.

