Tassenmerk BULAGGI verwelkomt toonaangevend agentschap C. Van Geuns met de FW24 collectie

Vanaf 1 januari 2024 zal Van Geuns Agenturen, als Agent optreden voor alle Modewinkels in Nederland.

BULAGGI kondigt met trots aan dat hun collectie Herfst/winter 2024 nu verkrijgbaar is bij Agentuur C. Van Geuns. Deze samenwerking opent nieuwe mogelijkheden om naast de bekende selectie van stijlvolle en eigentijdse kleding, ook toegang te krijgen tot de nieuwste trends in tassenontwerp.

De samenwerking tussen BULAGGI en Van Geuns komt voort uit een gedeelde toewijding met betrekking tot kwaliteit, innovatie en klanttevredenheid. BULAGGI is opgericht in 1969 en heeft een rijke geschiedenis in het ontwerpen van prachtige, modieuze, veelal vegan tassen. We zijn verheugd om onze tassen via Van Geuns beschikbaar te stellen aan een breder publiek en kijken uit naar alle mogelijkheden die deze samenwerking met zich mee brengt.

Credits: BULAGGI

BULAGGI is een Nederlands tassenmerk dat bekend staat om zijn unieke ontwerpen, vakmanschap en tijdloze elegantie. Wij bieden een grote collectie aan tassen die zowel trendy, vegan als functioneel zijn. Een chique handtas voor dagelijks gebruik, een stijlvolle clutch voor een avondje uit, of een ruime shopper voor het werk- BULAGGI heeft het in de collectie. De verkoopprijzen van de BULAGGI tassen liggen tussen €24.95 - €119.95 en hebben een marge tussen de 2.7 en 3.1.

Voor meer informatie over de Herfst/Winter 2024 collectie kunt u contact opnemen met van C. Van Geuns.