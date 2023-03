Tassenmerk Ted Louise schudt modewereld wakker met mens- en milieuvriendelijk leer

In februari lanceerde Ted Louise, een tassenmerk van Nederlandse bodem, twee nieuwe modellen via het crowdfunding platform Kickstarter om hun missie wereldwijd te verspreiden. De leerindustrie moet veranderen, zodat deze minder belastend is voor het milieu en de mensen die ermee werken. Het merk werkt met een leersoort dat zo nieuw en innovatief is dat het de Green Product Award van 2022 heeft gewonnen genaamd: Zeology-Leather. De jury noemt het een revolutionair product en verklaart: “Zeology is een stap in de goede richting om het looien van het leer te verbeteren.” Met het gebruik van Zeology-Leather zet Ted Louise de eerste stap in het verkleinen van onze voetafdruk op aarde. Ted Louise is het eerste tassenmerk ter wereld dat uitsluitend met Zeology- Leather werkt.

Wij leggen de lat hoog, want er moet verandering komen. Wij zijn super trots dat onze collectie “The New Standard” de eerste stap zet naar een mens- en milieuvriendelijk productieproces van leer Liz van der Putten - oprichtster Ted Louise

Beeld: Ted Louise, eigendom van het merk.

Zeology-Leather, de nieuwste revolutie in de leerindustrie

Er wordt volop geëxperimenteerd in de leerindustrie met nieuwe leersoorten. Vegan leather, pineapple leather of vegetable tanned leather zijn namen die je vast ooit hebt gehoord. Dat er de laatste jaren zoveel nieuwe leersoorten bij zijn gekomen, laat zien dat de leerindustrie moet veranderen. Leer is van origine een duurzaam product, omdat het een bijproduct is van de vleesindustrie. Als we de leren huiden niet gebruiken, belanden ze op een stortplaats. Helaas zijn niet alle conventionele leer looimethoden mens- en milieuvriendelijk. Zeology-Leather is echt, natuurlijk leer dat gecertificeerd vrij is van schadelijke stoffen en bestaat uit circulaire chemie. Het leer kan daardoor teruggegeven worden aan de aarde. “Door de juiste materialen te gebruiken en verbeteringen aan te brengen in het proces, zetten we enorme stappen in het minimaliseren van onze voetafdruk”, aldus oprichtster Liz van der Putten. Laten we die nieuwe standaard zetten!

Beeld: Ted Louise, eigendom van het merk.

Ted Louise is gemaakt voor sterke vrouwen, door sterke vrouwen. Met haar designs heb je in één oogopslag al je spullen gevonden in je tas. Via Kickstarter worden twee nieuwe modellen gelanceerd. Bekijk de Kickstarter campagne hier: https://www.kickstarter.com/projects/tedlouise/improve-the- world-with-this-organized-bag

Meer weten over de nieuwe collectie van Ted Louise? Mail dan naar: [email protected] Ze vertellen je er graag alles over! Voor de Instagram & Facebook kijk naar: tedlouise.official

VIDEO CREDITS HERE