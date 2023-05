Tegenstrijdigheden regeren in de lente/zomer 2023 collectie van B.L.A.H.

De nieuwe collectie met het thema BRIGHT & MUTED weerspiegelt de no-nonsense en non-conformistische houding van het merk.

Het in Amsterdam gevestigde B.L.A.H. omarmt al sinds de begindagen tegenstrijdigheden, te beginnen met de tagline: WE CARE, BUT WE DON’T. Voor het komende lente/zomerseizoen van 2023 laat het eigenzinnige schoenenmerk zich weer van haar rebelse kant zien. Ze hebben lak aan de standaardregels van veilige en matchende stijl... In plaats daarvan draait het allemaal om het contrast tussen 'bright' en 'mutedt', voor een waanzinnige en tegendraadse uitstraling. Wees gewaarschuwd: deze collectie is allesbehalve saai en voorspelbaar!

Door glanzende, vloeibare metallics te combineren met ingetogen primaire kleuren, bewijzen de sneakers van het nieuwe seizoen dat tegenpolen elkaar aantrekken bij een reeks echte B.L.A.H.-heldinnen. De bestverkopende Cassandra, compleet met een unieke buitenzool, leidt de groep, vergezeld door de Luisa Extreme, de Nana en de Jenn Low. Ondertussen blijft Gisele, de langstlopende stijl van B.L.A.H., volop doorgaan - opgefrist met een vernieuwde kleurstelling. Als contrast met de felle kleuren zijn sommige schoenen met de hand behandeld en geborsteld voor een doorleefde, vintage look.

Met deze collectie hoef je ZEKER geen kant te kiezen. Ben je een ekster voor metallics, aangetrokken tot alles wat glanst en helder is? Of ben je meer ingetogen en relaxt? Misschien ben je wel een beetje van beide. Het goede nieuws is dat je met de lente/zomer 2023 collectie van B.L.A.H. niet hoeft te kiezen... je kunt juist genieten van de tegenstrijdigheid. Want matchy-matchy is gewoon een beetje meh. Maria Lemos, creatief directeur van B.L.A.H.

Image: B.L.A.H., SS23 Collection, eigendom van het merk

Terwijl tegenstrijdigheden verwarrend kunnen zijn, blijft de boodschap van B.L.A.H. simpel en duidelijk. Het merk geeft om het gebruik van voornamelijk duurzame materialen - daarom blijft de nieuwe collectie milieuvriendelijke materialen bevatten, zoals leer van de Leather Working Group, mesh en rubberen patches - Maar wat betreft het voldoen aan stereotypen, daar hebben ze er nog steeds lak aan. Ze gaan niet voor de voor de hand liggende, schattige combinaties. Wie heeft er tijd voor voorspelbaarheid als je ook kunt kiezen voor een eigenzinnige en unieke stijl?

Highlights uit de SS23 collectie

Onderweg of op een rave, de NANA sneakers laten je je eigen gang gaan. Ons beproefde Muriel upper – een combinatie van complex gelaagd mesh, leer, rubber, nubuck en parachutestof – houd je met beide benen op de grond, met een nieuwe gedetailleerde zool, geïnspireerd op offroad-autobanden. Zet je voet op het gas en let’s go! (€249.95)

Onze bestseller Jenn maakt wederom een come back dit seizoen. De high-top stijl – geïnspireerd op klassieke basketbalsneakers – is nog steeds ongeëvenaard. Dynamisch design gaat samen met maximaal comfort. De iconische chunky zool en hak blijven, maar zijn nu gebrushed en gewassen voor een vintage look. Looking bold door de levendige tinten: van fuchsia tot militairy green met high lights in primaire kleuren. Een low key style, die hoog scoort. (€229.95)

LUISA EXTREME heeft misschien een moderne twist, maar ze is vintage in hart en nieren. Een gloednieuwe dubbellaagse zool tilt de zaken naar een hoger niveau, met een sponsachtige microzool in een stevige rubberen basis. Overal hebben we het klassiek gehouden, met een nieuw ontworpen, strak bovenwerk, allemaal gewassen en geborsteld voor een subtiel gedragen afwerking. Blijf met één been in het verleden staan terwijl je de toekomst tegemoet racet: dit zijn de klassiekers van morgen. (€239.95)

Voor een old school style zonder outdated te zijn, check de JENN LOW. Geïnspireerd op klassieke basketbalsneakers zijn deze kicks slank aan de voet maar groots in stijl. De scherp uitgelijnde buitenzool past bij de rechte lijnen op het bovenwerk van de schoen. Gelaagd met gelamineerd en geperforeerd leer en ook nog eens gewassen en gebrushed voor een authentieke look. Alsof je ze al jaren hebt. Wij zeggen niets, jij ook niet? . (€229.95)

Beeld: B.L.A.H., SS23 Collection, eigendom van het merk

De nieuwe lancering B.L.A.H. - CASSANDRA

Met de zee als inspiratiebron, golft de splinternieuwe zool van CASSANDRA bij elke stap die je zet. Een fris en modern bovenwerk brengt die heerlijke strandsfeer tot leven, met gekreukeld parachutestof, ademend mesh en vrolijk gekleurde veters die je stemming meteen opfleuren. En alsof dat nog niet genoeg is, is er ook een spiksplinternieuw geborduurd detail op de hiel. Onze nieuwe CASSANDRA is niet alleen high-tech, maar ook ongeëvenaard comfortabel. Deze sneakers laten altijd alles soepel verlopen, net als het ritme van de golven.

Fotograaf: @sonjahirvinen. Art direction: @selvicevik. Model: @selvicevik