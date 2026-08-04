Terug in Londen: Pepe Jeans onthult eerste drop van Herfst/Winter 2026-collectie

Pepe Jeans, het in Londen opgerichte merk van de Spaanse groep AWWG, presenteert de eerste drop van zijn herfst/winter 2026-collectie en -campagne. Volgens een persbericht is de setting Oost- en West-Londen.

De campagne is gefotografeerd door Zoe Karssen tegen de achtergrond van de straten en architectuur van de stad, met de opkomende modellen Maya Gunn en Maurits Scheij. Volgens het merk staat de veelzijdigheid van denim centraal. Het spijkerjack en de jeans, voortkomend uit het erfgoed van Pepe Jeans, zijn essentiële garderobestukken voor zowel mannen als vrouwen.

Credits: Pepe Jeans

In de damesmode staat een suède jas centraal, gedragen met een turquoise top of half opengeritst over een wit T-shirt. De collectie bevat ook soepele stoffen met groenblauwe prints in wat het merk omschrijft als een ‘London boho mood’. De herenmode combineert lichtgewicht overhemden, T-shirts en polo's met de kenmerkende jeans en broeken van het merk.

Credits: Pepe Jeans

Het kleurenpalet varieert van blauwtinten tot zacht beige en diep chocoladebruin, met groenblauw en turquoise als contrast. De collectie speelt met gelaagde texturen zoals denim met katoen en suède over wol.

De Herfst/Winter 2026 Drop 1-collectie is gedurende het seizoen verkrijgbaar online, in de wereldwijde Pepe Jeans-winkels en via geselecteerde wholesale-partners.