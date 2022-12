Terugblik 2022: Van juwelenlabel naar accessoirelabel

2022 was voor Laurence Delvallez een prachtig jaar vol nieuwigheden en spannende uitdagingen.

Het afgelopen jaar transformeerde het Belgische merk als het waren van juwelen label naar accessoirelabel waarbij de jarenlange uitgesproken vormgeving en gedachtengang volledig werd doorgetrokken. Het statement gehalte van de vaste waarden binnen het aanbod van Laurence Delvallez, namelijk de juwelen, werd vervolgens vertaald naar taille riemen, kaarthouders passend bij de alom bekende bonnie bags en maximalistische sleutelhangers.

De uitbreiding van het gamma stelde de vrouwelijke ontwerpster, Laurence, geen seconde in vraag. Haar enthousiasme, ondernemingszin en creativiteit kon zo nog meer de vrije loop gaan, waarbij alle gelanceerde items een extra statement geven aan de hedendaagse vrouw die oog heeft voor esthetiek en kwaliteit. Het motto van Laurence, waarin ze de vrouw nog meer zelfvertrouwen wilt aanreiken, wordt dankzij het uitgebreide aanbod nog meer versterkt.

Verder zorgt deze evolutie ook voor nieuwe opportuniteiten waarbij het merk in 2022 de eerste stappen nam in het nastreven van haar internationale ambities. Dit parcours wilt het dan ook verderzetten in 2023.

Beeld: Laurence Delvallez, eigendom van het merk.

Toekomstvisie 2023: Viering 10de verjaardag

In 2023 staat er op haar beurt nog veel meer op de planning waarbij het 10-jarig bestaan van het Belgische accessoirelabel niet onopgemerkt voorbij mag gaan. De 10de verjaardag zal dan ook op zeer feestelijke wijze worden gevierd door middel van een zeer exclusieve juwelenreeks.

Daarnaast zit er nog meer in de pijplijn waar het merk momenteel nog niet veel over wilt prijsgeven. Wel is er spraken van een nog grotere uitbreiding van het assortiment, maar daarover later meer.

Beeld: Laurence Delvallez, eigendom van het merk.