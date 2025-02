Tess v viert de community met een exclusief event

Kledingmerk tess v, hét merk voor on-trend items, blijft vernieuwen en verbinden. Met de wekelijkse lanceringen op dinsdagavond om 19.00 uur weet tess v haar trouwe community steeds opnieuw te verrassen. Op 21 januari introduceerde het merk voor het eerst een sportcollectie, bestaande uit de leukste joggingpakken, sportsets, truien en tassen. Ter ere van deze lancering en als dank voor de sterke band met haar community, organiseerde tess v op 5 februari voor het eerst een exclusief community-evenement.

Credits: tess v

Een bijzonder moment voor de tess v-community

Bij Pilatesstudio PLTS op de Middenweg in Amsterdam kwamen 17 loyale members van tess v samen om elkaar te ontmoeten, de nieuwe collectie te bewonderen en te genieten van een ontspannen en inspirerende Pilatesles. Naast de workout konden de members genieten van heerlijke matcha-drankjes en matcha-koeken, en kreeg iedereen een goedgevulde goodiebag mee naar huis.

“We hebben een super loyale community van volgers, klanten, medewerkers en influencers die elk moment met ons meeleven. Daarom wilden we iets speciaals terugdoen. We willen dit jaar vaker investeren in community events, om juist meer connectie te maken met onze trouwe community,” aldus tess v.

Credits: tess v

Tess v Community Events: Where Connections Happen

Dankzij de enthousiaste reacties op het evenement is tess v vastbesloten om in de toekomst vaker dit soort momenten te creëren. De kracht van tess v ligt in de sterke en verbonden community, en daar hoort ook het organiseren van exclusieve events bij.

Credits: tess v

Klanten konden zich inschrijven via een contactformulier om één van de plekken te bemachtigen voor dit event. De meiden die naar het event komen zijn al langer klant bij tess v. Kans maken op een plek bij een toekomstig tess v Community Event? Houd de socials van tess v in de gaten en blijf betrokken bij de meest inspirerende fashion community!