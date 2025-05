TET. Responsiblewear lanceert kleurrijke capsulecollectie in samenwerking met influencer Kimmy Kus

TET. Responsiblewear, het modebedrijf uit Bali, introduceert met trots de TET. x Kimmy capsule collectie in samenwerking met influencer Kimmy de Weerd, ook wel bekend van Love Island! Deze unieke collectie is een kleurrijke en energieke viering van mode, zelfexpressie en verantwoord ondernemen, met zes items die zowel speels als stijlvol zijn.

Credits: TET. Responsiblewear

De collectie bevat een mix van gedurfde, opvallende items, waaronder de iconische Leopard Pants, de vrolijke Flower set, een Tie-Dye t-shirt en het Kimmy T-shirt, allemaal ontworpen in samenwerking met Kimmy zelf. Elk item is gemaakt in Bali, met aandacht voor het milieu en verantwoord ondernemerschap, gebruikmakend van stoffen die bijdragen aan een duurzamere mode-industrie.

“Mode betekent voor mij dat je je gewoon ergens goed in voelt. Dat je je gezellig voelt erin. Dat je wakker kan worden en kan denken nou, hier ga ik me helemaal lekker in voelen vandaag.” zegt Kimmy.

Credits: TET. Responsiblewear

Een prachtige collectie die alles uitstraalt waar Kimmy blij van wordt; kleur, zon en gezelligheid. Het is een perfecte combinatie van de Kimmy’s sprankelende energie en de waarden van TET.

De TET. x Kimmy collectie is ontworpen voor vrouwen die niet alleen modebewust zijn, maar ook waarde hechten aan verantwoorde keuzes. De items zijn exclusief verkrijgbaar via www.tetresponsiblewear.com.

Over TET. Responsiblewear

TET. is een modebedrijf uit Bali dat zich richt op het maken van stijlvolle kleding met oog voor het milieu. Het merk zet zich in voor verantwoorde productiemethoden en de keuze voor stoffen die bijdragen aan een bewuste levensstijl.