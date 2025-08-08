Teva brengt limited editions uit in samenwerking met ontwerper Sean Wotherspoon

Teva lanceert op 14 augustus, in samenwerking met de invloedrijke ontwerper en kunstenaar Sean Wotherspoon, een opvallende herinterpretatie van de iconische Wraptor. De samenwerking levert twee kleurrijke unisex uitvoeringen op: een sneaker en een sandaal, geïnspireerd op klassieke designs uit het Teva-archief.

Sean Wotherspoon staat bekend om zijn kleurrijke, duurzame ontwerpen met een sterk gevoel voor nostalgie. Eerder werkte de Amerikaanse ontwerper en kunstenaar samen met onder meer Nike, Adidas en Asics. Voor Teva bracht hij zijn liefde voor vintage outdoor-esthetiek en speels design samen in twee ontwerpen die bedoeld zijn om te bewegen tussen stad, natuur en alles daartussenin.

Van trail tot street

Voor deze samenwerking dook Wotherspoon in het Teva-archief, waar hij zich liet inspireren door silhouetten uit de vroege jaren 2000. Het resultaat is een opvallende herinterpretatie waarin verleden en toekomst samenkomen.

De Wraptor Shoe en Wraptor Sandal zijn opnieuw uitgebracht met moderne materialen, een trail-ready zool en het kenmerkende 360° Wraptor-bandsysteem voor optimale grip en ondersteuning. Opvallende patronen en gespen geven deze klassiekers een krachtige, moderne look.