Teva presenteert Lente 2026-collectie: “For Playground Earth” evolueert voor elk avontuur

Teva®, onderdeel van Deckers Brands, introduceert zijn Lente 2026-collectie. Dit is de volgende evolutie van het ‘For Playground Earth’-platform. De L26-collectie is de ideale metgezel voor outdooravonturen en combineert performancetechnologie met innovatief design. Dit inspireert en ondersteunt ontdekking en verbinding in de natuurlijke speeltuinen van de wereld, van bergtoppen tot rivieroevers.

“For Playground Earth” is meer dan een slogan; het is een oproep om het volledige spectrum van ontdekking te vieren, van alledaagse buitenmomenten tot buitengewone avonturen. Het streven naar spel en avontuur is de leidraad voor alles waar Teva voor staat. Het ontsluit vreugde, verbinding en verwondering en is een gedurfde, vrolijke oproep tot actie. Door productinnovatie, tests door atleten en doelgerichte samenwerkingen, inspireert Teva iedereen om naar buiten te gaan en Playground Earth te verkennen. Zo worden de plekken gevierd die avontuur mogelijk maken.

“Sinds de lancering van ‘For Playground Earth’ is Teva teruggekeerd naar zijn outdoorwortels als een erfgoedmerk dat schoenen biedt voor de moderne avonturier,” aldus Lee Cox, Wereldwijd Vicepresident en Algemeen Directeur van Teva. “De Lente 2026-collectie viert die missie: het creëren van functionele, prestatiegerichte schoenen die mensen in staat stellen vrij te bewegen en de diverse speeltuinen van de natuur met nieuwsgierigheid en vreugde te verkennen.”

Hurricane-collectie – Voor waar nieuwsgierigheid je brengt

De Hurricane-collectie is ontworpen voor wie zijn nieuwsgierigheid volgt. De collectie tilt Teva's kenmerkende sandalen naar een hoger niveau met outdoorgerichte functies en opties met een gesloten neus. Elk model heeft een zool met veel grip en zacht schuim voor comfort de hele dag door. De schoenen zijn gemaakt voor alles van onverharde paden tot klauterpartijen langs de rivier. De populaire productlijn krijgt nu een update met nieuwe stijlen en technologieën.

Teva introduceerde de Hurricane-sandaal voor het eerst in 2002, en sindsdien is het een favoriet. Teva's meest iconische sandaal krijgt nu een upgrade. De Hurricane XLT3 neemt alles wat geliefd was aan de XLT2 en verbetert dit. De sandaal heeft vijf millimeter extra zacht schuim onder de voet en onze FuseLock™ klittenbandtechnologie om de sandalen stevig vast te maken. Daarnaast is het profiel van de buitenzool vernieuwd voor een betere grip. De Hurricane XLT3 CT voegt bescherming met een gesloten neus toe, met ademend comfort en bedekking voor ruigere avonturen. Daarnaast is de Hurricane Trailsetter klaar voor runs, hikes en de bochten van het pad. Dit dankzij een stevige, veterloze pasvorm, een dempende tussenzool en een gripvaste Spider Rubber® Endure-buitenzool.

Aventrail-collectie – Voor waar het onverharde pad je brengt

De Aventrail-familie, voortgekomen uit Teva's trailrunning-innovatie, keert terug met frisse kleurstellingen. Deze zijn geïnspireerd op zonovergoten paden en de geest van zomerse beweging. Elk model biedt voortstuwende demping, verstelbare ondersteuning van het W-Strapping System en Spider Rubber® Endure-tractie voor een zekere grip. De open Aventrail Sandal zorgt voor verkoeling tijdens intensieve runs. De veelzijdige Aventrail R2T schakelt naadloos over van de weg naar het pad. De inventieve, veterloze Aventrail Shoe voegt speelse nieuwe tinten toe aan de performance-lijn. Deze schoen maakt direct voetcontact mogelijk met de responsieve Supercritical Foam (SFC) EVA-tussenzool voor ongeëvenaard comfort.

Hydratrek-collectie – Voor waar het water je brengt

De Hydratrek-familie is ontworpen voor amfibische avonturen en geïnspireerd op de beste probleemoplossers uit de natuur. De collectie heeft profielen geïnspireerd op boomkikkers en Spider Rubber® Tether-buitenzolen die grip bieden in en uit het water.

De Hydratrek Sandal is klaar voor een duik, met de voeten vooruit. De Hydratrek CT voegt bescherming met een gesloten neus en snelsluitveters toe voor ruiger terrein en natte oppervlakken.

Voor rustige wateravonturen en ontspanning na het avontuur is de ApreAqua CT ontworpen. De schoen is ideaal voor spatwaterdicht zomerplezier en dobberen op de rivier. Dit dankzij een drijvend, spuitgegoten EVA-bovenwerk en drainagegaten voor sneldrogend comfort. De schoen heeft ook een duurzame rubberen buitenzool die tractie en stabiliteit biedt op natte oppervlakken, waardoor hij sterk genoeg is voor outdooravonturen.

Tirra Sport – Een moderne kijk op een Teva-klassieker

Teva's geliefde Tirra-silhouet keert terug met een vernieuwde Sport-editie. Deze is gemaakt voor zomerse wandelingen, peddeldagen en alles daartussenin. Met verbeterd comfort, pasvorm en duurzaamheid ten opzichte van het origineel, zet de Tirra Sport Teva's traditie voort om avontuur voor iedereen mogelijk te maken.

Wraptor – Een gedurfde comeback voor op het pad en daarbuiten

De Wraptor-collectie is nieuw leven ingeblazen uit de archieven. De collectie knipoogt naar de trailstijl van begin jaren 2000 met vernieuwde materialen en moderne prestaties. De Wraptor Sandal heeft een 360-graden bandsysteem voor een perfecte pasvorm, een robuuste buitenzool en een vintage uitstraling. De Wraptor Shoe brengt het originele bovenwerk van gemengde materialen en een 360-graden bandsysteem terug. De schoen is afgewerkt met een duurzame Spider Rubber® Endure-zool, gemaakt voor de avonturen van vandaag.

Gebouwd en verfijnd door het Bureau of Adventure

De atleten van Teva's Bureau of Adventure blijven de meest technische schoenen van het merk testen. Ze valideren de Aventrail- en Hydratrek-families in de praktijk. Of het nu Mike Wardian is die de snelst bekende tijden (FKT's) behaalt op de Britse Maagdeneilanden in de Aventrail R2T en Aventrail Shoe, of Shyanne Orvis die diep door afgelegen rivieren in de Black Hills van South Dakota waadt in de Hydratrek. Hun praktijkervaringen sturen de voortdurende ontwerpevolutie aan. Zo brengen ze de ‘For Playground Earth’-filosofie bij elke stap tot leven.

Samenwerkingen voor impact

Teva blijft doelgerichte samenwerkingen ondersteunen die de natuurlijke speeltuinen van de wereld beschermen, behouden en de toegang ertoe vergroten. Via zijn ‘For Playground Earth’-platform intensiveert het merk zijn investeringen in organisaties die milieubeheer, gemeenschapsverbinding en inclusieve toegang tot buitenruimtes bevorderen.

In 2026 ondersteunt Teva met trots Runners for Public Lands, The Conservation Alliance en The Venture Out Project. Dit zijn drie organisaties wier werk Teva's voortdurende inzet weerspiegelt voor een duurzamere en rechtvaardigere toekomst in de buitenlucht.

“Bij Runners for Public Lands geloven we dat hardlopen ons diep verbindt met landschappen en met elkaar,” aldus Kathleen Baker, uitvoerend directrice van Runners for Public Lands. “De samenwerking met Teva stelt ons in staat die verbinding te versterken. We mobiliseren hardlopers en outdoorliefhebbers om de plekken waar we rennen te beschermen en de natuur toegankelijk te maken voor iedereen in onze gemeenschap.”

WERKEN BIJ DECKER BRANDS? Klik hier voor alle openstaande vacatures