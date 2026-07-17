Teva voegt Trailpeak trailrunner toe en breidt schoenenlijnen uit voor herfst 2026

Het Amerikaanse schoenenmerk Teva, onderdeel van het aan de New York Stock Exchange genoteerde Deckers Brands, onthult zijn herfstcollectie 2026. Het hoogtepunt is de Trailpeak, de eerste schoen die is ontwikkeld met input van Teva Bureau of Adventure-atleten Erin Ton en Mike Wardian. Volgens het merk is de schoen het eerste product uit dit samenwerkingsmodel met atleten.

De collectie breidt ook diverse bestaande franchises uit. De Aventrail-hardlooplijn wordt uitgebreid met een nieuwe Road-2-Trail-schoen. De Hurricane Trailsetter-franchise, gelanceerd in het voorjaar van 2026, voegt twee waterdichte Gore-Tex-stijlen toe. In het lifestyle-segment introduceert Teva een versie met gesloten neus van de Hurricane Ampsole Gaila. Daarnaast wordt het NeoGamma-silhouet, oorspronkelijk gelanceerd in de vroege jaren 2000, opnieuw uitgebracht in een leren versie. De ReEmber-comfortlijn voegt twee nieuwe stijlen toe, gericht op reizen en dagelijks gebruik in plaats van technisch gebruik.

“'For Playground Earth' blijft de leidraad voor alles wat we bij Teva doen,” zegt Lee Cox, wereldwijd vicepresident en algemeen directeur bij Teva, verwijzend naar het merkplatform achter de collectie.