The Art of Elegance: Shoeby X Monica Geuze

Shoeby en Monica Geuze hebben met veel passie en creativiteit een nieuwe capsule collectie gecreëerd en deze draait om zelfverzekerdheid, stijl en veelzijdigheid. Van effortless casual tot statement party looks—deze samenwerking brengt het beste van beide werelden samen. Monica’s kenmerkende stijl, gecombineerd met Shoeby’s sophisticated streetstyle, resulteert in een collectie die toegankelijk, gedurfd en moeiteloos chic is. Een mix van oversized fits, vrouwelijke silhouetten en veelzijdige statement pieces – met deze collectie ben je altijd on point.

“Ik hou van zowel casual als dressed up outfits,” vertelt Monica. “Overdag draag ik een oversized tee met een wide leg denim en sneakers. Voor een etentje trek ik de metallic mini skirt of sequin blouse aan.” Die moeiteloze stijl is precies wat deze collectie zo eigen maakt. Twaalf must- have items die je eindeloos combineert – voor de perfecte balans tussen casual cool en chique glamour.

Shoeby X Monica Geuze Credits: Shoeby

Effortless essentials, met een twist

“Als ik mijn dochter naar school breng kies ik voor een comfortabele outfit,” zegt Monica terwijl ze haar oversized blazer over een comfy knit gooit. “Tijdloos en trendy, chic en nonchalant – het mag best een beetje botsen.” Dat contrast is precies wat haar stijl uniek maakt. “Ook in de podcaststudio draait het om comfort,” vertelt ze terwijl ze haar jeans bewust een maatje groter aantrekt. “Afgestyled met chunky earcuffs krijg je vanzelf die effortless look.”

De kracht van contrast

De kracht van deze collectie zit in het contrast. Denk aan een lace maxi skirt gecombineerd met de oversized tee, of juist de metallic mini skirt met diezelfde tee. “Juist de combinatie van stoer en chic maakt een look sophisticated.” Zegt Monica.

Shoeby X Monica Geuze Credits: Shoeby

Shoeby X Monica Geuze Credits: Shoeby

“Voor opnames pak ik graag uit met statement pieces zoals de sequin blouse – opvallend genoeg voor een party look, maar ook luchtig genoeg voor zomerse avonden.” Ook de polka dot top is een favoriet: Een echte eyecatcher, die je net zo makkelijk overdag met een denim draagt als ’s avonds naar een event afgestyled met een goed paar hakken.

Mark your calendar!

Vanaf woensdag 23 april shop je de Shoeby x Monica Geuze collectie ‘The art of elegance’ in alle Shoeby-stores en op de Shoeby website. De items zijn verkrijgbaar in maat XS tot en met XL of in combinatiematen.