The Butcher of Blue – Clifden

Soms ontstaat een verhaal door puur toeval…

Zo ook Het verhaal over onze Clifden collectie, een onderdeel van onze Butcher of Blue Essentials.

Precies 200 jaar nadat John D’Arcy het stadje Clifden in Ierland stichtte plaatsten wij onze vinger op kaart om een naam te verzinnen voor onze warme, wollige en stijlvolle trui. En alsof hij -John D’Arcy (een jonge, ambitieuze en goed uitziende man voor zijn tijd)- op magische wijze onze vinger bestuurde landde deze op een plekje midden aan de Ierse Westkust. Clifden.

We keken elkaar aan. Het klonk goed. De Clifden was geboren.

Over de afgelopen 3 jaar veranderde deze trui in een succes verhaal en bleven we hem steeds iets verder doorontwikkelde tot het punt van perfectie. Vergelijkbaar met Clifden zich snel ontwikkelde onder John’s leiderschap. Dit kwam door passie, vakmanschap en vastberadenheid.

Onze Clifden truien zijn inmiddels beschikbaar in een grote variatie van stijlen en kleuren die haast een identieke weerspiegeling weergeven van de West Ierse kust streek.

Als eerbetoon aan Clifden en haar inwoners (en de nalatenschap van John D’Arcy die ons naar z’n dorp leidde), reisden we afgelopen maand naar Ierland met een koffer vol Clifden truien om daar de nieuwste collectie te fotograferen. Een eerlijk en authentiek beeld van de stad met haar 1567 inwoners, 18 kroegen, 2 kerken en een ontelbaar aantal schapen.

We ontmoette daar de roodharige Domhnall, surfer Noel met zijn Nederlandse grootvader, de mannen van de lokale “Butcher shop”, Kroeg eigenaar John, de Banjo spelers, de Whiskey connaisseurs en Guinness drinkers en kleedde ze in onze versie van Clifden.

Met gepaste trots delen we dit Clifden verhaal met jullie. De Clifden. Draag ze met trots (é a chaitheamh le bród).