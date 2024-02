The GoodPeople FW24: "Homecoming"

The GoodPeople, een Rotterdams herenkledingmerk, verkent het thema 'Homecoming' en het gevoel van comfort en gemak met de AW24-collectie.

De collectie is een eerbetoon aan de thuisbasis van het merk, Rotterdam – de stad die het perspectief van het merk bepaalt – en aan de inzet van The GoodPeople om alledaags comfort naar een nieuw niveau van subtiele luxe te tillen. Dus als je dat flanellen overhemd of die zachte gebreide kleding van TGP aantrekt, voelt het alsof je eindelijk thuiskomt.

"Wij zijn het Rotterdamse verhaal", zegt Ivo van Deyzen, de oprichter van het merk. "Het is onze basis die ons de ruimte geeft om terug te veren en ons creatief te ontwikkelen. Met het thema van dit seizoen willen we ons verder verdiepen in het concept thuis. Of het nu gaat om een drankje met je vrienden of het lopen van je favoriete route, dat kan voelen als thuiskomen. Het gaat niet om een plek of een ding, maar om het gevoel."

SS24 collectie Credits: The GoodPeople

Het gevoel van gemak en tevredenheid is essentieel als je optimaal van het leven wilt genieten en elk moment wilt aangrijpen – en de nieuwste TGP-collectie is ontworpen om je te helpen bij precies dat streven. De collectie combineert naadloos de iets sportievere esthetiek met de kenmerkende, nonchalante sensibiliteit van het merk en legt de nadruk op comfort, draagbaarheid en luxe. The GoodPeople heeft een reeks technische materialen van topkwaliteit gebruikt, waaronder 100% merinowol, gekaarde wol en unieke stoffen die zijn ontwikkeld in samenwerking met de vertrouwde leveranciers van het merk.

Dat gevoel van gemak en levensvreugde wordt ook weerspiegeld in het kleurenpalet van het seizoen, met zachte tinten zoals skywayblauw, gebrand bruin, perzikbeige, kalamatagroen en rijke tan, in evenwicht gehouden door Rotterdams betongrijs en klassiek zwart. De collectie biedt een brede taxonomie van warme lagen, van breisels met texturen voor koel weer en comfortabele overhemden tot tijdloze jacks en sweats, waarbij de klassieke ontwerpen van het merk worden gecombineerd met frisse silhouetten. Op de gebreide afdeling verwerkt TGP zijn kwaliteitsethos in een grote verscheidenheid aan kledingstukken met behulp van nieuwe breitechnieken.

SS24 collectie Credits: The GoodPeople

Shirts en overshirts spelen een centrale rol in de winteraanpak van het merk. De shirts zijn gemaakt van flanellen, poplins en nieuw ontwikkelde jerseys in drie pasvormen - slank, relaxed en oversized - om aan elke behoefte te voldoen en bieden een eersteklas gevoel en blijvend comfort. TGP introduceert een nieuwe speler op het blok, de Stirr, een met carbon afgewerkt jersey shirt met een zachte touch, en presenteert een hardwerkende alledaagse essential die er net zo gerechtvaardigd uitziet op kantoor, op het schoolplein en in je favoriete etablissement. The GoodPeople laat keer op keer zien dat een sweatshirt van hoge kwaliteit, gecombineerd met een broek met een ruim model, je op weg helpt naar comfort en zelfvertrouwen voor de hele dag. Dit seizoen is geen uitzondering. Het merk verhoogt het aantal sweats, die de top van casual luxe bereiken, en broeken in pasvormen variërend van slank tot los en alles daartussenin. Deze eenvoudige maar slimme sets dienen als een dagelijks uniform en nemen het giswerk uit de garderobe van een man.

Zoals bij elke TGP-collectie ligt de nadruk op de beste kwaliteit en lokale productie in Europese boetiekfabrieken. Het dragen van een kledingstuk uit de AW24-collectie van The GoodPeople voelt als thuiskomen, waar dat ook mag zijn voor jou.

Over The GoodPeople

The GoodPeople werd in 2007 opgericht in Rotterdam en is een onafhankelijk designmerk dat een compleet assortiment moderne, authentieke garderobebenodigdheden biedt voor de hedendaagse man. TGP richt zich op de beste kwaliteit en unieke details en produceert zijn collecties in Europa met hoogwaardige en voornamelijk duurzame materialen. TGP hanteert een luchtige benadering van stijl en leven en benadrukt dat "vrijheid bestaat uit het maken van keuzes".