The Short, Hét nieuwe Nederlandse heren premium underwear merk

Met een berg aan internationale ervaring in de wondere wereld van de boxershorts, wordt in 2015 The Short opgericht door Claudia de Groot (voorheen commercieel directeur Björn Borg) en Sander van Gelder. Met één overduidelijk doel: de meest kwalitatieve, comfortabele heren boxershort voor mannen te creëren.

The Short premium underwear is voor de zelfbewuste man die geeft om topkwaliteit en gaat voor stijl. The Short is zo’n product waarbij het 100% draait om top kwaliteit en subtiliteit.

The Short

The Short premium underwear gaat terug naar de essentie van ondergoed, waarbij het puur draait om comfort, hoogwaardige kwaliteit en de perfecte pasvorm. Er wordt alleen gebruik gemaakt van uitzonderlijke hoogwaardige materialen. Slim gepositioneerde naden en doordachte details (o.a. flatlock stitching) zorgen voor het ultieme draaggemak.

Duurzaamheid is voor The Short premium underwear extreem belangrijk. Door alleen gebruik te maken van zorgvuldig geselecteerde duurzame stoffen gaat The Short heel lang mee. Wasbeurt na wasbeurt.

The Short is beschikbaar in 2-pack basiskleuren die altijd op voorraad zijn. De adviesverkoopprijs is € 35,-. Voor wholesale klanten wordt The Short geleverd inclusief een mooie mat zwarte aluminium display. The Short premium underwear is op dit moment verkrijgbaar in 50 winkels in de Benelux.

The Short

Contact gegevens: The Short BV

Claudia de Groot

Keizersgracht 482

1017 EG Amsterdam

theshortofficial.com

+31651584588