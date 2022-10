TI SENTO – Milano - Autumn Winter ’22 | Art Deco

Autumn Winter ‘22

Maak dit seizoen een fashion statement met een levendige, kleurrijke en gedurfde stijl. De Autumn Winter Collectie van TI SENTO - Milano is geïnspireerd door Art Deco en bevat sieraden die een vleugje expressionisme uitstralen: parels, statement pieces en klassieke items. Ontdek nu de verschillende thema's van de collectie en creëer een look met contrastrijke, onverwachte en speelse combinaties.

Ti Sento Milano, FW22

TI SENTO – Milano

Elk TI SENTO – Milano sieraad is zorgvuldig handgemaakt door bekwame goudsmeden. Om ervoor te zorgen dat ze voor altijd schitteren, worden de sieraden gemaakt van hoogwaardige grondstoffen. In de afgelopen 17 jaar staat TI SENTO – Milano in Europa bekend om zijn klassieke ontwerpen, goede kwaliteit en waarde.

Ti Sento Milano, FW22

Gouden of roségouden plating wordt gebruikt als een belangrijk ontwerpelement in de collecties. Dankzij het hoogste niveau van gouden plating-technologie is ons 925 sterling zilver niet met maar één maar met drie dikke micron lagen van 18K goud of roségoud geplateerd. Deze plating zorgt ervoor dat de sieraden van TI SENTO – Milano stevig zijn aan de binnenkant en stralen aan de buitenkant!

Ti Sento Milano, FW22