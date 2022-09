TICA x Orderchamp biedt retailers uit Europa volledige omnichannel wholesale ervaring

Twee marktleiders in de wholesale branche, cash & carry TICA Trends & Trade en online inkoopplatform Orderchamp gaan een strategisch partnership aan. Met deze samenwerking bundelen de twee succesformules hun krachten en bieden ze de allereerste volledige omnichannel inkoopervaring voor retailers uit Europa. Zo kunnen retailers offline producten bekijken en inkopen bij de TICA-locaties, en deze producten per vandaag online (opnieuw) bestellen via Orderchamp. Hierdoor krijgen TICA-members direct toegang tot een vergroot aanbod van duizenden merken.

De strategische samenwerking betekent nog meer aanbod, inkoopgemak en inspiratie voor zelfstandige retailers en lifestyle professionals. Orderchamp is een digitaal inkoopplatform met een aanbod van ruim 6.000 merken. TICA heeft offline meer dan 54.000 m2 inspirerende shop-in-shops, verdeeld over drie cash & carry’s in Aalsmeer en Venlo.

De partijen vonden elkaar in hun gemeenschappelijke missie. Rogier Uivel (adjunct directeur, TICA): “Al ruim vijfentwintig jaar biedt TICA kleine- en middelgrote ondernemers de mogelijkheid om een uniek assortiment in te kopen, waarmee zij zich kunnen onderscheiden van de massa. Online inkoopplatform Orderchamp deelt deze missie. We zien het dan ook als een logische keuze om onze krachten te bundelen en ondernemers een rijkere beleving te kunnen bieden”.

Door technologie en inspiratie samen te brengen, zetten de partijen de toon voor een unieke inkoopervaring. “Wij worden het eerste omnichannel wholesale inkoopplatform dat een enorm productaanbod van duizenden merken, zowel on- als offline, op een inspirerende wijze samenbrengt. Orderchamp vult TICA naadloos aan, en vice versa, en daar gaan de klanten van beide partijen; zowel de verkopende merken als de inkopende retailers, veel profijt van hebben”, aldus Joost Brugmans, co-founder en CEO van Orderchamp.

Met de lancering van TICA x Orderchamp focussen de wholesale experts zich direct op de Benelux en Duitsland. De groeiambities worden echter niet onder stoelen of banken geschoven. Martijn Cliteur (Directeur, partner, TICA): “We zijn klaar om nog meer fysieke locaties uit te rollen in Europa en de verbinding tussen on- en offline met behulp van Orderchamp’s technologie nog beter neer te zetten”.

Over Orderchamp

Orderchamp is een digitaal inkoopplatform dat merken en retailers door heel Europa met elkaar verbindt. De Amsterdamse scale-up biedt op haar platform een uniek en kwalitatief hoogstaand assortiment van meer dan 600.000 producten van meer dan 6.000 verschillende Europese merken.

Over TICA

TICA is het meest toonaangevende lifestyle inkoopplatform voor Europa door vraag en aanbod op een inspirerende manier te verbinden. Winkeliers, stylisten, projectinrichters en andere professionele eindgebruikers uit heel Europa weten de drie cash & carry’s in Venlo en Aalsmeer te vinden voor het inkopen van lifestyle producten.