Tiffany & Co. en Daniel Arsham onthullen hun nieuwste samenwerking

Tiffany & Co. en hedendaags kunstenaar Daniel Arsham zetten hun creatieve samenwerking voort met de lancering van twee bijzondere stukken: de Bronze Eroded Penny Vessel en een limited edition Tiffany & Arsham Studio HardWear-ketting. Deze unieke serie bestaat uit 39 met de hand gemaakte sculpturen, allemaal tot in detail afgewerkt in Arsham Studio in New York. In elk gepatineerd bronzen kunstwerk zit een verrassend item verborgen: een exclusieve versie van Tiffany’s iconische HardWear-ketting.

De ketting, uitgevoerd in 18 karaat witgoud, is bezet met meer dan 1.000 diamanten (in totaal ruim 6 karaat) en meer dan 500 tsavorieten (samen goed voor meer dan 3 karaat). Het resultaat is een krachtige en luxe herinterpretatie van een van Tiffany’s meest geliefde ontwerpen.

Credits: Tiffany & Co.

Een gedeelde visie

Tiffany & Arsham werkten voor het eerst samen in 2021. Ze vonden elkaar in hun gedeelde passie voor vakmanschap, innovatie en het doorbreken van conventies. In deze nieuwe samenwerking wordt een alledaags object – het penny-muntje – getransformeerd tot een symbool van geluk, luxe en tijdloze kunst. De Bronze Eroded Penny Vessel is geïnspireerd op Tiffany’s herontwerp uit 1885 van het Grootzegel van de Verenigde Staten en op Arsham's eigen werk Study of the Eroded Penny uit 2013. De sculptuur is gegoten in gepatineerd brons en voorzien van gepolijste kristallen accenten. Een samensmelting van verleden, heden en toekomst in één object.

Credits: Tiffany & Co.

Iconisch design met een eigentijdse twist

De exclusieve ketting in de vessel is een moderne vertaling van een ontwerp uit de Tiffany-archieven uit 1971. Net als de stad New York – waar de ketting zijn oorsprong vindt – staat de HardWear-collectie voor kracht en vrijheid. De felgroene tsavorieten, die Tiffany & Co. in 1974 introduceerde, verwijzen naar zowel de kenmerkende kleur van Arsham Studio als naar het rijke patina van de bronzen sculptuur.

“Mijn werk draait om geschiedenis als iets levends en veranderlijks, en Tiffany & Co. heeft dezelfde waardering voor vakmanschap en erfgoed,” aldus Daniel Arsham. “Deze samenwerking gaf me de ruimte om mijn ‘future relics’-concept verder te ontwikkelen en een iconisch symbool opnieuw uit te vinden. Ik ben Tiffany ontzettend dankbaar dat ze deze visie hebben omarmd.”

Elke Bronze Eroded Penny Vessel wordt geleverd in een op maat gemaakte Tiffany Blue® transportkist met metalen details. In een aparte Tiffany Blue Box® zitten witleren handschoenen met dubbele branding, speciaal voor zorgvuldige hantering van het kunstwerk.