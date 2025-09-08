Tiffany & Co. lanceert campagne met een Nederlands tintje

Tiffany & Co. presenteert een nieuwe campagne rondom de Bird on a Rock high en fine jewelrycollectie. De collectie is een moderne interpretatie van Jean Schlumberger’s iconische ontwerp uit 1965, gecreëerd door Chief Artistic Officer Nathalie Verdeille. Het aanbod bestaat uit twee nieuwe fine jewelry ontwerpen en twee nieuwe high jewelry sets.

De campagne

De campagne bouwt voort op Tiffany’s eerdere high jewelry campagne van dit jaar en laat de nieuwe stukken samen zien met creaties uit de Sixteen Stone collectie. Zo worden zowel het vakmanschap als de rijke geschiedenis van het huis benadrukt. Actrice en Tiffany-ambassadeur Zhang Ziyi en model Abby Champion schitteren in de campagne, die werd vastgelegd door Carlijn Jacobs en gestyled door Katie Burnett in een sprookjesachtige setting van wolken en lucht.

De campagne bestaat uit een serie films die zowel het erfgoed als de evolutie van Bird on a Rock vieren. In drie hoofdstukken wordt het verhaal verteld: de fascinatie van Tiffany voor vogels en vogelmotieven, een poëtische verbeelding van het moment waarop Jean Schlumberger een zeldzame vogel zag en dit omzette in design, en de ontwikkeling van Bird on a Rock van broche tot cultureel icoon.

Credits: Tiffany & Co.

De collectie

De collectie geeft een nieuwe invulling aan Schlumberger’s beroemde broche met zowel high jewelry sets als een eerste fine jewelry lijn. Binnen de fine jewelry collectie zijn er twee thema’s: een figuratief en een abstract. De figuratieve vogels, gemaakt van platina en 18-karaats goud met kleurrijke edelstenen, lijken licht te fladderen en neer te strijken bij de drager. Het abstracte Wings-motief vangt de essentie van vlucht in sculpturale vormen die de elegantie en gelaagdheid van zangvogelveren weerspiegelen.

Edelstenen erfgoed

De twee nieuwe high jewelry sets verwijzen naar Tiffany’s traditie in edelstenen, met een focus op tanzaniet en turquoise.

Credits: Tiffany & Co.

Bird on a Rock by Tiffany is gelanceerd op 2 september en verkrijgbaar in geselecteerde Tiffany & Co.-winkels wereldwijd.