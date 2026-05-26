Timberland combineert designiconen voor SS27-seizoen: ‘Signature Stitch’-collectie

Voor het lente/zomerseizoen richt Timberland de blik op de kusten van New England. De ruige invloeden van zon, wind en zee zijn verenigd in een schoenen- en kledingcollectie die maritieme robuustheid en levendige, seizoensgebonden kleuren combineert.

De Signature Stitch Collection omvat een 6-inch silhouet voor dames en heren en een Oxford-silhouet voor heren. Een leren en wollen varsity jacket voor hem en een utility bomber jacket voor haar maken de look compleet.

Centraal in het seizoen staat de Signature Stitch Collection, gepresenteerd in nieuwe head-to-toe looks die een moderne interpretatie van de coastal style belichamen. De collectie is gebaseerd op twee iconische ontwerpen van Timberland. Het combineert de klassieke viervoudige stiknaad, de gewatteerde leren kraag en het silhouet van de Original Timberland® 6-Inch Boot met de handgenaaide moc-toe constructie van de Authentic 3-Eye Lug Handsewn Boat Shoe. Hieruit ontstaat een nieuwe legende.

Crafted Coastal Style

De wortels van Timberland liggen aan de ruige kusten van New England, waar ambachtelijke precisie en authentieke ‘coastal grit’ samenkomen. De schoenen- en kledingstijlen van dit seizoen zijn gemaakt om elk weertype te weerstaan, waar ze ook gedragen worden. Hoogtepunten zijn onder andere:

Women’s Euro Hiker Low: een low-cut versie van de Euro Hiker, voor het eerst geïntroduceerd in 1988. Gemaakt voor dagelijks comfort van eersteklas nubuckleer met een gelijkmatige uitstraling en een zacht opgeruwde afwerking.

Men’s Wenham Field Coat / Women’s Barn Coat: Oorspronkelijk ontworpen als een robuust outdoor-werkjas, heeft de Field Coat zijn reputatie verdiend door duurzame materialen, een sterke constructie en praktische details zoals een opstaande kraag voor warmte en diepe zakken voor essentials. Voor SS27 biedt Timberland een Field Coat voor heren van hoogwaardig denim met een gelaserd logo en ‘sea-spray’-effect. Het Barn Coat-silhouet voor dames is gemaakt van een katoen/nylon-mix met een waterafstotende DWR-coating.

Men’s Field Boot Low: Geïnspireerd op het robuuste origineel uit 1983, opnieuw geïnterpreteerd in een slank, laag profiel silhouet.

De SS27-collecties van Timberland zijn vanaf januari 2027 verkrijgbaar in de winkels van Timberland®, op de website en bij wereldwijde groothandelspartners.