Timberland® in harmonie met de elementen - Voorjaar/Zomer 2026

Van weerbestendige klassiekers tot ademende essentials, de Timberland voorjaar/zomer 2026 collectie brengt de geschiedenis van het merk in lijn met het ritme van de natuur. Ontworpen voor langere dagen en het gemak van de zomer, brengen deze stijlen het buitenleven naar de straten van de stad, zomeruitjes en alles daartussenin.

Vakmanschap en geschiedenis van top tot teen

Timberland viert zijn ambachtelijke roots bij de start van het voorjaar/zomer 2026 seizoen. Iconische modellen worden gemoderniseerd met hoogwaardige materialen, verfijnde details en een tijdloos ontwerp. Deze items zijn onmisbare reisgenoten, gemaakt voor duurzaamheid, weerbestendigheid en dagelijks gebruik.

De Wenham Waterproof Barn Coat, verkrijgbaar in dames- en herenmodellen, staat centraal in de outerwear. Gemaakt van duurzaam katoenen canvas met een zachte voering, is deze veelzijdige jas water- en winddicht, klaar voor alle weersomstandigheden. De Utility Cotton Linen Shacket voor dames en de DWR Utility Bomber voor heren zijn twee favorieten voor de lente, gewaardeerd om hun veelzijdigheid in laagjes en styling.

Credits: Timberland

De Stone Street Buckle Shoe en Boat Shoe modellen voor dames kenmerken zich door een robuuste plateauzool en premium Timberland® leer. Dit zorgt voor duurzaamheid en stijlvolle elegantie, de hele zomer lang. Een andere must-have is de Noreen 3-Eye Lug Boat Shoe, die comfort en geschiedenis combineert en ook is gemaakt van premium Timberland® leer.

Credits: Timberland

De nonchalante stijl van de zomer

Wanneer de lente overgaat in de zomer en koele nachten plaatsmaken voor warme dagen, richt Timberlands voorjaar/zomer 2026 collectie zich op eenvoudige instap bootschoenen, linnenmixen en luchtige laagjes die zorgen voor gemak en comfort. Elk item in de collectie is zorgvuldig ontworpen voor warm weer, zonder concessies te doen aan stijl. Gemaakt voor alles wat de zomer te bieden heeft.

Een klassieker, herdacht: de Noreen Mule Shoe voor dames combineert de geschiedenis van de iconische Noreen Boat Shoe met zomerse lichtheid. Gemaakt van premium Timberland® leer, met een robuuste zool, kenmerkende bootschoen vetersluiting en franjedetails. Deze schoen maakt de perfecte zomerlook compleet.

Credits: Timberland

De legendarische Timberland® Authentic 3-Eye Lug Handsewn Boat Shoe voor heren is dit seizoen verkrijgbaar in verschillende kleuren. Van lichtbeige nubuck en taupe suède tot klassiek root beer volnerfleer. De schoen biedt eindeloze stylingmogelijkheden. Combineer hem met de Denim Full Zip Hooded Bomber Jacket en de Denim Carpenter Shorts voor de ultieme zomeroutfit.

Credits: Timberland

De Timberland voorjaar/zomer 2026 collectie is vanaf januari 2026 verkrijgbaar in Timberland® winkels, op timberland.com en bij geselecteerde verkooppunten wereldwijd.

